Metzingen Gemeinsam ins Gelände: Neue Sporen für ein starkes Team

Metzingen / Regine Lotterer

Nur einen Steinwurf von einer viel befahrenen Landstraße entfernt liegt Julia Stiefeles Paradies. Die blaue Mauer der Alb hat sie von ihrem Wohnzimmerfenster aus ebenso im Blick wie die Metzinger Outletcity. Die Hektik der mobilen Moderne dringt indessen nur als angenehmes Hintergrundrauschen bis an die Stalltüren des Markhofes. Das Anwesen ist seit gut vier Jahren die Heimat von Julia Stiefele und ihrem Mann Jürgen. Dort leben sie ihren Traum vom eigenen Reiterhof. Auf der Anlage, sie schmiegt sich elegant in die Streuobstwiesen zwischen Metzingen und Rommelsbach, finden nicht nur die eigenen, sondern auch Pensionspferde ein Dach über dem Kopf. Außerdem ist Julia Stiefele eine erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin. Erst vor zwei Wochen gewann sie mit ihrem Pferd Chaterflai in Kirchberg eine L-Vielseitigkeit, eine Prüfung für württembergische Reiter. Damit verlief der Start in die neue Saison äußerst erfolgreich für das Duo.

Die nächsten Sporen möchte sich Julia Stiefele kommende Woche in Marbach beim internationalen Vielseitigkeitsturnier verdienen. Der Wettbewerb im Lautertal hat nicht nur bei den Sportlern einen hervorragenden Ruf, sondern auch bei den Zuschauern. „Jeder württembergische Reiter möchte wenigstens ein Mal in Marbach an den Start gehen“, sagt Stiefele. Mit ihrem Pferd Chaterflai bildet sie seit zweieinhalb Jahren ein Team. Gemeinsam könnten die beiden noch manchen Titel erringen, glaubt Julia Stiefele: „Im Moment hat Chaterflai keine Schwächen“, schwärmt seine Besitzerin.

Ob Dressur, Springreiten oder der Galopp im Gelände, die Vielseitigkeitsturniere verlangen Mensch und Tier alles ab: Konzentration, Kondition und Nervenstärke sind gleichermaßen gefragt. Insbesondere an die Prüfungen im Gelände gehen die Reiter mit Respekt heran, wie Julia Stiefele betont. Sie nimmt das jeweilige Areal vor dem Start genau in Augenschein und prägt sich die Details ein. Während der Mensch also weiß, was ihn erwartet, galoppiert das Tier durch ein ihm unbekanntes Terrain, in dem es nicht nur mit dem Wechsel von Licht und Schatten zu kämpfen hat, sondern auch mit verschiedenen Hindernissen: „Das Pferd muss dem Reiter vertrauen, das ist die Herausforderung.“ Der Mensch, sagt Julia Stiefele, unterstützt und führt das Pferd im Gelände. Erfolgreich sind beide jedoch nur, wenn auch das Tier für den Sport brennt, wie es Julia Stiefele formuliert. Außerdem muss die Chemie zwischen Pferd und Reiter stimmen. Auch aus diesem Grund hat die Metzingerin ihre Pferde für den Turniersport immer selbst ausgebildet. Dabei merkt sie schnell, welche besonderen Talente das einzelne Tier mitbringt: „Manchen fällt das Springen ganz leicht, andere müssen es erst lernen.“ Wenn Mensch und Tier derart eng zusammenarbeiten, entwickelt sich eine ganz besondere Beziehung: „Man macht sich natürlich unheimlich viele Gedanken über das Tier.“ Dazu gehört nicht zuletzt, dass nur hochwertiges Futter verwendet wird.

An drei Tagen

Ihre Liebe zum Pferdesport entdeckte Julia Stiefele mit zehn Jahren. Als Teenager trat die heute 37-Jährige zu ihren ersten Turnieren an. Dressur alleine war ihr allerdings zu langweilig, wie sie erzählt, weswegen sie sich rasch auf die Vielseitigkeit konzentrierte. In Marbach hat sie in der kommenden Woche die Möglichkeit, ihre beeindruckende Sammlung um weitere Pokale zu vergrößern. Falls Mensch und Tier gesund bleiben, sind Julia Stiefele und Chaterflai am Donnerstag in der Dressur, am Freitag im Gelände und am Sonntag im Springparcours zu erleben. Mit Michael Jung, einem der prominentesten Vertreter ihres Sports, ist Julia Stiefele übrigens bestens bekannt. Auf Turnieren läuft sie dem Olympiasieger, Welt- und Europameister immer wieder über den Weg: „Wir sagen oft“, erzählt Julia Stiefele, „ein Turnier ist wie ein Klassentreffen.“