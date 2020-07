Die Zukunft des Wasserversorgungsverbands Jusigruppe, zu dem Grafenberg, Kohlberg und der Neuffener Ortsteil Kappishäusern gehören, ist noch keine beschlossene Sache: Das wurde am Dienstag in der Gemeinderatssitzung in der Kelter deutlich.

Fortführung des Wasserverbandes Jusigruppe fraglich

Es ging um die Vorbereitung der Wasserverbandsversammlung Jusigruppe am 30. Juni um festzulegen, wie Grafenberg abstimmen wird. Kohlberg hat sich bereits festgelegt und will für die Fortführung des Verbands und für eine Generalsanierung des Kohlberger Hochbehälters Raupental stimmen.

Die Grafenberger Verwaltung könne sich „künftig eine Fusionsvariante vorstellen“, heißt es im ursprünglichen Beschlussvorschlag auf gutachterlicher Basis zu einer Fusion mit Landes- oder Bodenseewasserversorgung. Beraten wurde, um „den Vertretern aus dem Gemeinderat für die anstehende Verbandsversammlung eine Empfehlung zur kostengünstigen und sicheren Wasserversorgung im Verbandsgebiet der Jusigruppe“ zu geben.

Neubewertung der Verbandsstrukturen - Kritik an Kohlberg

Doch der Gemeinderat sprach sich einstimmig für den Vorschlag von Gemeinderat Matthias Dembek aus: „Das Gutachten zu den Strukturüberlegungen des Zweckverbandes Jusigruppe ist unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplanungen 2021 bis 2024 der Bodensee- und Landeswasserversorgung zu überarbeiten und daraufhin eine Neubewertung der Strukturüberlegungen zum Zweckverband Jusigruppe vorzunehmen.“ Damit ist das Thema vertagt, was bedeutet, dass in der nächsten Verbandsversammlung keine Entscheidung über die Zukunft der Jusigruppe getroffen werden kann. „Schlecht gelaufen, dass Kohlberg sich schon positioniert hat“, kritisierte Bürgermeister Volker Brodbeck.

Öffentlichkeit im Ungewissen, da das Gutachten unter Verschluss ist

Insgesamt laufen die Überlegungen schon seit mehr als fünf Jahren. Damals wurde ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben, das bis heute als nichtöffentlich unter Verschluss gehalten wird und zwar trotz mehrfacher Nachfrage. Somit weiß die Öffentlichkeit nicht, was genau in dem ersten Gutachten steht. Im Februar dieses Jahres haben nun Vertreter der Landeswasserversorgung (LW) und der Bodenseewasserversorgung (BWV) in einer nichtöffentlichen Verbandsversammlung der Jusigruppe ihre Strukturüberlegungen vorgestellt. Dabei wurde nicht allein die Preisgünstigkeit betrachtet, sondern auch Qualität, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. „Aus der Studie geht hervor, dass eine Fusion die beste Lösung wäre, vielleicht auch für die Jusigruppe“, so Brodbeck. Insgesamt könne man etwa 50 000 Euro pro Jahr einsparen, sagte er.

Bodenseewasserversorgung oder doch Jusigruppe?

Dr. Alexander Maisch monierte, dass die Bodenseewasserversorgung die Ergebnisse nicht ausführlich genug präsentiert hätte, woraufhin Brodbeck sagte, dass wohl „die Bodenseewasserversorgung nur bereit dazu ist, wenn ein Signal Richtung Fusion gegeben wird.“ Gemeinderat Wolfgang Held erklärte dazu, „dass die Bodenseewasserversorgung nicht direkt gefragt wurde.“ Gemeinderat Oliver Donth riet derweil zu einer nüchternen Betrachtung, dass „wir den höchsten Wasserpreis haben“. Eine deutliche Erhöhung wäre die Folge, „wenn wir 1:1 so weitermachen“. Es sei zwar schön, an alten Strukturen festzuhalten, aber man müsse sich bewusst sein, dass das teuer sei.

Matthias Dembek wies darauf hin, dass auf Basis der Zahlen aus 2018 argumentiert wurde. „Die Bodenseewasserversorgung und die Landeswasserversorgung haben die nächsten Jahre immense Investitionen vor der Brust. Allein die Bodenseewasserversorgung im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Bei der Bewertung des Zweckverbandes Jusigruppe werden die künftigen Investitionen berücksichtigt, bei der Bewertung der Varianten mit der Bodensee- und Landeswasserversorgung wird auf 2018 abgestellt, also ohne die immensen Investitionen dieser Verbände“. Das könne sich auf die Preisgünstigkeit auswirken. Darum plädierte er, wie dann vom Gremium einstimmig beschlossen, für ein weiteres Gutachten.