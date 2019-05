Es kommt recht selten vor, dass es im Gemeinderat Applaus für einen Redebeitrag gibt. Insofern hat sich am Donnerstagabend durchaus Ungewöhnliches im Sitzungssaal des Rathauses zugetragen, als Dr. Ursula Wilgenbus (FDP) Beifall aus dem Gremium erhielt. Mit ihrem leidenschaftlichen Statement für den Erhalt des kommunalen Schlachthofs traf die Tierärztin offensichtlich den Nerv ihrer Kollegen.

Wer Wurst und Fleisch essen wolle, betonte Wilgenbus, müsse wissen, wie die Tiere aufgezogen und wie sie geschlachtet worden seien. „Ich möchte kein Schnitzel essen, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt.“ In Baden-Württemberg gebe es zwar noch 900 Schlachtstätten, allerdings würden beinahe drei Viertel aller Schweine in nur drei großen Betrieben geschlachtet.

Wie es in einem großen Schlachthof zugehe, wisse sie aus eigener Erfahrung. Sechs Wochen musste sie während ihres Studiums in einem solchen Betrieb verbringen und ist sich sicher: Ihre Stadtratskollegen hätten von dem, was sie dort zu sehen kommen, heute noch Alpträume. Die FDP, betonte sie, lehne den Antrag der Stadtverwaltung jedenfalls ab, den städtischen Schlachthof in der Sannentalstraße zum 31. Dezember 2019 zu schließen.

Die Verwaltung hält diesen Schritt für notwendig, weil die Anlage veraltet und störanfällig sei. Investitionen seien in den vergangenen Jahren kaum getätigt worden. Mit dem Alter der Anlage steige derweil der Aufwand, sie in Betrieb zu halten. Es sei sogar möglich, dass sie in absehbarer Zeit komplett ausfalle. Momentan müsse die Stadt für den Schlachthofbetrieb bereits 46 000 Euro pro Jahr zuschießen. Das Regierungspräsidium verlange aber kostendeckende Gebühren. Deshalb müssten die Entgelte für die Nutzer eigentlich neu berechnet werden, mit der Konsequenz, dass diese dann mehr zu bezahlen hätten.

Momentan ist der Schlachthof nur an einem Tag in der Woche geöffnet, bei relativ hohen Fixkosten, die etwa für Reinigung und Personal anfallen, betont die Stadtverwaltung. Würde die Einrichtung häufiger geöffnet, um dadurch einen höheren Gewinn zu erzielen, fürchtet die Stadt, die Anwohner könnten sich von Lärm und entsprechenden Gerüchen belästigt fühlen.

Trotz dieser Argumente stimmte der Gemeinderat mit großer Mehrheit (lediglich die SPD stimmte dagegen, der OB enthielt sich) für einen Antrag der FWV, den Schlachthofbetrieb erst zum 31. Dezember 2020 einzustellen. Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, die Kommunen in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen für die Schaffung eines regionalen Schlachthofes zu gewinnen. Ziel ist, die Qualität von regionalen Produkten zu sichern und zu fördern, wie es der FWV-Fraktionsvorsitzende Peter Rogosch formulierte.

Rogosch begründete den Antrag auch mit dem Wunsch, die regionale Landwirtschaft zu erhalten. Diese sei ohne „kleinzählige Viehhaltung nicht mehr lebensfähig“. Die Problematik von qualvollen Schlachttiertransporten beleuchte darüber hinaus eine weitere Szene „von unverantwortbarer, aber sich ökonomisch rechtfertigender Handlungsweise“.

Eckart Ruopp (CDU) schloss sich dem leidenschaftlichen Plädoyer seiner Gemeinderatskollegin Ursula Wilgenbus ebenfalls an. Er sehe zwar ein, dass die Anlage am jetzigen Standort nicht zu halten sei. Den Schlachthof dauerhaft zu schließen, ist seiner Meinung nach aber ein Verlust für die gesamte Region. Deshalb müsse eine Ersatzlösung gefunden werden.

Standort möglicherweise in Hengen

Eine Idee, wo der neue, interkommunale Schlachthof entstehen könnte, brachte Peter Reiff (FDP) in die Debatte ein: Er denkt als Standort an das Gewerbegebiet in Hengen. Zumal es auf der Alb auch noch die meisten Viehhalter in der Region gebe. Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler hegt freilich wenig Hoffnung, weitere Städte und Gemeinden mit ins Boot holen zu können. Er habe bereits erfolglos an viele Türen geklopft, erklärte Fiedler. Zudem sähen sich die hiesigen Metzger nicht in der Lage, wesentlich höhere Schlachtgebühren zu bezahlen. Außerdem sei es schwierig, weitere Kunden zu gewinnen. Er fürchtet deshalb, dass ein neues regionales Schlachthaus weit höher subventioniert werden müsste als der jetzt bestehende Metzinger Betrieb.