Schwer, sagt Gretel Kleinknecht, fällt ihr der Abschied aus dem Gemeinderat nicht: „Nach 20 Jahren ist auch mal gut.“ Ihr Entschluss, sich nicht erneut um einen Sitz im Kommunalparlament zu bewerben, steht schon seit längerer Zeit fest, das ließ der FWV-Fraktion ausreichend Gelegenheit, neue Kandidaten zu suchen.

Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, dieses Ideal wurde ihr von Geburt an vorgelebt. Schon ihr Vater und Großvater haben sich als Stadträte für ihre Mitbürger engagiert. Gretel Kleinknechts Mutter kümmerte sich ebenfalls schon vor Jahrzehnten um Geflüchtete. Haltung zu zeigen und eine klare Meinung zu vertreten, das war in der Familie Kleinknecht selbstverständlich. Ebenso wie der Gedanke, sich für das Wohl seiner Heimat einzusetzen. Als Stadträtin hatte Gretel Kleinknecht 20 Jahre lang die Möglichkeit, Metzingen im Sinne der Bürger voranzubringen. Diese Aufgabe habe ihr immer Freude bereitet, sagt sie rückblickend. Zugleich habe sie aber nie vergessen, dass der Gemeinderat von den Bürgern für die Bürger gewählt worden ist. „Ich habe immer ernst genommen, dass es nicht um meine Suppe geht.“

Dem Gemeinderat sei es in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, manch positives Zeichen zu setzen: „Mir gefällt unheimlich gut, dass sich der Gemeinderat für den Ausbau der Kinderbetreuung stark gemacht hat.“ Außerdem habe das Gremium gemeinsam mit der Verwaltung dafür gesorgt, dass sich neue Firmen in Metzingen angesiedelt haben. „Der Gemeinderat hat seinen Anteil daran, dass es heute einen gesunden Branchenmix gibt.“

Ein globales Phänomen

Kritik, die von den Metzingern am steten Ausbau der Outletcity geübt wird, kann Gretel Kleinknecht nachvollziehen. „Wir Stadträte müssen uns zu recht sagen lassen, dass wir die Bevölkerung nicht ausreichend mitgenommen haben.“ Die Entwicklung, die der Fabrikverkauf in den vergangenen Jahrzehnten nahm, halte sie für richtig, Klagen über zunehmenden Verkehrslärm und steigende Luftverschmutzung gelte es aber ernst zu nehmen.

Allerdings arbeite die Stadt auch daran, das Problem in den Griff zu bekommen. Metzingen besitze jetzt eine gute Beschilderung, die Outletkunden direkt zu den großen Parkplätzen und Parkhäusern an den Stadtrand lenke. Wer dennoch in die Wohngebiete fahre, der folge seiner Bequemlichkeit, „das ist ein globales Phänomen.“ Gretel Kleinknecht weiß, wovon sie spricht. Jahrzehnte lang hatte sie von ihrer Stadtapotheke aus den besten Blick auf das Geschehen im Herzen Metzingens. Und schon immer gab es Autofahrer, die lieber fünf Mal um den Block kurvten, damit sie direkt vor der Ladentüre parken konnten, anstatt ein paar Schritte zu laufen.

Gretel Kleinknecht dagegen hat ihre Dienstfahrten schon seit jeher am liebsten mit dem Fahrrad erledigt. Arznei fuhr sie morgens mit dem Drahtesel aus, auch die Geburtstagsgrüße für die Kundschaft brachte sie mit dem Velo an die Haustüre. Diese Touren erhoben sie auch zur Expertin in Sachen Radverkehr: Sie weiß, wie es um den Zustand der Radwege in der Stadt bestellt ist, wo sich Schlaglöcher auftun und unfallträchtige Abfahrten zu finden sind. Inzwischen hat die Stadt an allen Überwegen die Bordsteine abgesenkt. Das nützt nicht alleine den Radlern, sondern auch Senioren, die mit dem Rollator unterwegs sind, und Eltern, die einen Kinderwagen schieben. Dass diese lange gehegte Forderung erfüllt worden ist, sagt Gretel Kleinknecht, schreibe sie durchaus ihrer Beharrlichkeit zu. Schließlich brachte sie das Thema immer wieder aufs Tablet. Erfolge lautstark für sich zu reklamieren, das war in all den Jahren allerdings nie ihre Sache. Manches Problem löste sie ganz einfach schnell und geräuschlos hinter den Kulissen.

Die deutsche Oma

Wenn Gretel Kleinknecht in wenigen Wochen zum letzten Mal am Ratstisch Platz nimmt, wird sie wahrscheinlich doch ein bisschen wehmütig gestimmt sein. Zumal sie gerne noch weiter an der Ausgestaltung des Kombibads mitgearbeitet hätte. Zum Glück, sagt sie, sei der Bürgerentscheid im vergangenen November so eindeutig zu Gunsten des Neubaus ausgegangen: „Damit ist die Arbeit der Metzinger Bürger honoriert worden.“ Ganz ohne Ehrenamt wird Gretel Kleinknecht ihren kommunalpolitischen Ruhestand indessen nicht verbringen. Schon vor einiger Zeit übernahm sie die Patenschaft für eine afghanische Familie, die in Metzingen lebt. Kleinknecht ist dabei nicht nur Ansprechpartnerin für die Schule, sie besorgte dem Vater auch einen Job und geht mit zum Arzt. Für die Kinder der Familie ist sie längst die deutsche Oma. Welch schöneres Lob könnte es für ein solches Ehrenamt geben?

