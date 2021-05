Erfreuliche Neuigkeiten hat es in der Gemeinderatssitzung am Freitag in der Jusihalle zum Topthema Naturkindergarten gegeben. Dabei ging es nicht mehr um die baulichen Voraussetzungen und das pädagogische Konzept für den Naturkindergarten, sondern insbesondere um die Leitungsstruktur Bildung und B...