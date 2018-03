Hülben Gemeindebücherei bleibt erhalten

Hülben / Von Alexander Thomys

Rund 2000 Bücher, schätzt Erne Schwenkel, gibt es in der Hülbener Gemeindebücherei. 1200 Bücher gehören zum offiziellen Bestand, mindestens weitere 500 brachten Hülbener als Spenden vorbei. Bücher, die einmal gelesen, zu schade zum wegwerfen waren. In der Bücherei sind sie nun für Jedermann zugänglich.

Ob das auch so bleibt, war zuletzt indes fraglich. Denn die Gemeindebücherei ist in der Peter-Härtling-Schule beheimatet. Und die Schule, in der auch die fünften und sechsten Klassen der Gemeinschaftsschule Vordere Alb untergebracht sind, braucht die Räume künftig für ihre Schüler. Vor allem das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule sieht individuelles Lernen und Projektgruppen vor, was mit einem größeren Bedarf an Räumen einhergeht.

Vielfach war daher bereits über die Zukunft der Bücherei diskutiert worden, ein Vorschlag war zuletzt etwa der Umzug in freie Räume des Rathauses. „Eine endgültige Antwort, ob der Gemeinderat die Bücherei in Zukunft erhalten will, habe ich aber nicht bekommen“, kritisierte Bürgermeister Siegmund Ganser in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Nun wurde eine Entscheidung zwingend erforderlich: Nicht nur wegen des Auszugs der Bücherei aus dem Schulgebäude, sondern auch, weil Bibliothekarin Erne Schwenkel gekündigt hat und Ende März in den Ruhestand gehen will. Die Gemeinderätinnen Christine Haible und Claudia Rabuser beantragten daher, das Thema Bücherei wieder auf die Tagesordnung des Gremiums zu setzen: Sie plädierten dabei für den Erhalt der Bücherei, für eine Neueinstellung einer Bibliothekarin sowie den Umzug der Bücherei in den Nähraum der Alten Schule, bis eine dauerhafte Lösung gefunden wird.

Eine mögliche dauerhafte Lösung brachte Bürgermeister Siegmund Ganser ins Spiel: Die Mitarbeiter des Kindergartens, erklärte der Schultes, hätten sich eindeutig für einen Neubau anstelle der Sanierung des Kindergartens ausgesprochen. Würde der Gemeinderat diesem Ansinnen folgen, könnte die Bücherei in den alten Kindergarten umziehen. „Wenn wir die Bücherei erhalten, sollten wir aber auch Geld in die Hand nehmen und investieren“, warb Ganser für eine Modernisierung der Bücherei, auch im Hinblick auf die technischen Möglichkeiten zur Ausleihe von E-Medien.

„Wir wollen die Bücherei erhalten, brauchen aber keinen Mercedes“, hielt ihm Gemeinderätin Claudia Rabuser entgegen. Julian Hermle dagegen wünschte sich eine Vertagung des Antrags, um die Räumlichkeiten vorab unter die Lupe zu nehmen und mit dem Schulförderverein zu sprechen, der ebenfalls eine eigene Bücherei unterhält.

Jochen Dümmel nannte Hermles Antrag „nachvollziehbar“, drängte aber aufgrund der knapp bemessenen Zeit bis zum Ausscheiden von Erne Schwenkel auf eine schnelle Entscheidung. „Wenn wir die Bücherei erhalten wollen, brauchen wir gleich einen Nachfolger“, unterstrich auch Christine Haible. Für die Gemeinderätin wäre es „in dieser Zeit ein falsches Signal, eine Bücherei zu schließen“.

Dem folgte am Ende auch der gesamte Gemeinderat einstimmig: Demnach soll die Bücherei erhalten bleiben und zunächst in den Nähraum umziehen. Mit den bisherigen Nutzern, dem Musikverein und dem Albverein, soll gesprochen werden. Auch eine Doppelnutzung der Räume für die Schule und die Bücherei soll möglich sein, bis die Bibliothek an einen langfristigen Standort umzieht. Die Teilzeitstelle in der Bibliothek soll in Kürze ausgeschrieben werden.

„Ich bin froh, dass es mit der Bücherei weiter geht“, sagte Erne Schwenkel am Tag nach der Entscheidung des Gemeinderates. „Ein bisschen hängt das Herz ja doch an der Bücherei“, gibt Schwenkel zu. 32 Jahre lang hat sie die Bücherei, immer mittwochs, geöffnet und betreut. Ob in die Bücherei künftig mehr investiert werden sollte, dazu will Schwenkel nichts sagen, diese Entscheidung stünde dem Gemeinderat zu.

Die Ausleihzahlen jedenfalls sind stabil, 2017 gab es 3817 Ausleihen, so viele wie zuletzt 2008. Im vergangenen Jahr hatte die Bücherei insgesamt 160 Benutzer, davon 18 Erwachsene.