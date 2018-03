Metzingen Gelebte Teilhabe: Gemeinsam geht es besser

Metzingen / Regine Lotterer

Die Metzinger Musikschule gilt als Vorreiter und Vorbild, wenn es um das Thema Inklusion geht. Die Kelternstädter setzen seit gut 20 Jahren auf Nachhaltigkeit, wenn es darum geht, Musiker mit Handicap einzubinden, erklärt Musikschulleiter Bruno Seitz. Anders gesagt, die Metzinger versuchen, jedem den wöchentlichen Unterrichtsbesuch zu ermöglichen, während andere Einrichtungen eher auf Projekte und damit auf zeitlich befristete Modelle setzen, wie Seitz ausführt.

Zusätzlich besteht in der Kelternstadt die Möglichkeit, im Ensemble „Flauto Granate“ zu spielen. Hier finden Musikbegeisterte mit und ohne Handicap zusammen. Ihren jüngsten Auftritt hatte diese inklusive Gruppe bei einem Benefizkonzert in der Metzinger Martinskirche Ende Februar. Organisiert hatte den Abend der Lionsclub Attempto Ermstal. Den Erlös des Konzerts, immerhin 8000 Euro, spendet der Lionsclub nun für die Inklusionsarbeit an der Musikschule und an der Metzinger Schönbein-Realschule. Beide Einrichtungen freuen sich selbstredend über das Geld und wissen auch bereits, wofür sie es verwenden wollen.

Die Musikschule beispielsweise möchte sich nach einer Fachkraft umschauen, die die Lehrer im Umgang mit den behinderten Kindern berät sowie gleichzeitig Musikunterricht gibt. „Ein Musikstudium ist Voraussetzung.“ Eine besonders geschulte Kraft, sagt Bruno Seitz, könne den Lehrern unter anderem Hilfestellung geben, wenn es Fragen zur Gestaltung des Unterrichts gibt. Immerhin besuchen derzeit 26 Mädchen und Jungen mit Handicap die Musikschule. Die Beeinträchtigungen seien dabei ganz unterschiedlich, weiß Bruno Seitz, weswegen entsprechendes Wissen gefragt sei: „Wir wollen schließlich allen Kindern die Chance bieten, am Musikunterricht und damit am alltäglichen Leben teilzunehmen.“ Mit der Spende des Lionsclubs verfüge die Musikschule nun über eine finanzielle Basis, um sich nach einer Fachkraft umzusehen. Wie es in dieser Frage genau weitergeht, sagt Seitz, werde Thema einer Vorstandssitzung sein, die im Mai auf der Tagesordnung steht.

Mit der Inklusion hat auch die Schönbein-Realschule bislang gute Erfahrungen gesammelt: Im vergangenen Jahr ist sie eine Kooperation mit der Mössinger Dreifürstensteinschule eingegangen, seither ist im Neugreuth eine Inklusionsklasse angesiedelt, die von sieben Kindern besucht wird. Diese Mädchen und Jungen erhalten auch gemeinsamen Unterricht mit den Kindern einer Regelklasse: In Religion, Musik, Sport und Kunst drücken alle gemeinsam die Schulbank.

Etwa zwei Drittel des Unterrichts sind dagegen speziell auf die inklusive Klasse zugeschnitten, wie Jürgen Grund, Rektor der Schönbein-Realschule, erklärt. Mit dem Geld aus der Lionsclub-Spende soll nun spezielles Arbeits- und Lernmaterial für diese Klasse beschafft werden, wie Grund erläutert. Unter anderem denkt der Rektor an Software für Tablets. Damit können die Kinder dann ganz spielerisch das Programmieren üben.