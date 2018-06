Metzingen Gelebte Freundschaft

Metzingen / swp

Zum diesjährigen Begegnungswochenende reisten kürzlich Metzinger Bürger in die französische Partnerstadt Noyon. Nach einem Zwischenaufenthalt in der Krönungsstadt Reims erlebte die Gruppe ein rundum gelungenes Wochenende mit ihren französischen Freunden. Zwei Teilnehmerinnen reisten mit dem Fahrrad an, und drei Metzinger Künstler gestalteten eine Ausstellung in einer Noyoner Galerie.

Organisiert vom Partnerschaftsverein Metzingen-Noyon (PMN) startete ein Bus mit 48 Reiseteilnehmern in die französische Partnerstadt. Stellvertretend für Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler begleitete Gemeinderat Eckart Ruopp die Gruppe. Besonders erwähnenswert ist die Teilnahme von acht Schülern, die teilweise ohne Begleitung der Eltern in die Stadt an der Oise mitreisten.

Nachdem der stellvertretende Vorsitzende des PMN, Hans-Dieter Schwarzmann, auf der Fahrt eine Einführung in die Geschichte der historisch bedeutenden Stadt Reims gegeben hatte, genossen die Reiseteilnehmer bestens vorbereitet in kleinen Gruppen den Zwischenstopp in der inoffiziellen Hauptstadt der Weinbauregion Champagne. Der Besuch der gotischen Kathedrale, in der vom 12. bis zum 19. Jahrhundert die französischen Könige gekrönt wurden und in der Charles de Gaulle und Konrad Adenauer 1962 gemeinsam bei einer Friedensmesse die deutsch-französische Freundschaft beschworen, ist immer wieder beeindruckend. Am frühen Abend wurde die Gruppe dann von ihren französischen Gastgebern in Noyon empfangen.

Bei der offiziellen Begrüßung im Ratssaal der Stadt erinnerte der Noyoner Bürgermeister Patrick Deguise eindringlich an die zentrale Rolle Europas für die Weltpolitik. Es müsse „ein neuer fortschrittlicher Block gegen die Nationalisten gebildet werden“. Europa werde „nur fortbestehen, wenn wir daran glauben“.

Die Bedeutung der Städtepartnerschaften und der sie unterstützenden Vereine für die Idee Europa wurde auch in den Begrüßungsworten von Eckart Ruopp sowie der Partnerschaftsvereinsvorsitzenden Ulrike Lamp-Schaich und Daniel Naour wieder aufgenommen und bestärkt. Diese Verbindungen seien gewissermaßen die „Diamanten in der europäischen Krone“.

Die drei Metzinger Künstler Rolf Lutz, Sébéstyen Makszem und Karola Meisborn waren der Einladung zu einer Kunstausstellung in einer Galerie der Partnerstadt gefolgt.

Gemeinsamer Festabend

Die beiden Radlerinnen Sylvia Nißle und Katja Geib konnten bei der Ausstellungseröffnung noch nicht dabei sein, denn sie kamen erst am frühen Samstagabend müde aber wohlbehalten in Noyon an. Nach der gewaltigen Leistung von 640 Streckenkilometern, die sie in unglaublichen drei Tagen bewältigt hatten, reihten sie sich ein in die Gruppe der Pedaleure von Partnerstadt zu Partnerstadt, deren Teilnehmer nun schon zum vierten Mal aus eigener Kraft den Zielort erreichten.

Ein gemeinsamer Ausflug entführte die Reiseteilnehmer zur Besichtigung des im Ersten Weltkrieg zerstörten Schlosses von Blérancourt, dessen Überreste bei Kriegsende Sitz eines amerikanischen Hilfskomitees waren. Die Gebäude wurden später teilweise wieder aufgebaut und beherbergen heute ein französisch-amerikanisches Museum zur Erinnerung an die amerikanischen Hilfseinsätze an der Seite der Franzosen während und nach dem Ersten Weltkrieg.

Wie kann die deutsch-französische Freundschaft besser gepflegt werden als bei einem Abend mit gemeinsamem Essen, guter Unterhaltung und musikalischer Begleitung? Allenthalben wurde gesungen, gelacht und getanzt. In lockerer Atmosphäre saßen Alt und Jung beisammen und konnten bei einem Gläschen Wein Freundschaften vertiefen oder neu aufbauen.

Wer am nächsten Morgen Lust zu einem informativen Stadtrundgang hatte, konnte sich einer Stadtführung anschließen oder mit neugierigen Blicken der gleichzeitig in Noyon stattfindenden offiziellen Kranzniederlegung der Anciens Combattants (Kriegsveteranen) vor dem Denkmal für die Toten der beiden Weltkriege beiwohnen. Die Rückbesinnung auf diese schreckliche Zeit ist in Noyon sehr präsent, denn die Stadt hatte in beiden Kriegen an vorderster Front ganz besonders zu leiden. Nach der furchtbaren Vergangenheit ist die inzwischen fast 40 Jahre währende Freundschaft zwischen den Bürgern Noyons und Metzingens ein lebhaftes Zeichen für den Erfolg des von De Gaulle und Adenauer unterzeichneten Elyséevertrages zur Völkerverständigung.

Der Abschied am Sonntagnachmittag fiel wie immer schwer. Aber schon im nächsten Jahr können sich die Teilnehmer in Metzingen wieder die Hände reichen und auf den dann vierzigjährigen Bestand der Freundschaft anstoßen. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, Werte, die auf die französische Revolution und ihren Beginn am 14. Juli 1789 zurückgehen, sind auch eine der Wurzeln dieser Städtepartnerschaft. Der PMN möchte dies beim Stadtfestumzug am 14. Juli in Metzingen bildlich in Erinnerung rufen.