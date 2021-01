Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) wütete fürchterlich und entvölkerte ganze Landstriche. An diese Notzeiten, aber auch an deren Ende erinnert das kunstvolle Altargitter in der Amanduskirche.Das zierliche Gitter umschließt den Altar ganz, hat jedoch an der Ost- und der Westseite je ein Törc...