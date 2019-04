Am Montagnachmittag haben sich auf der B 465 zwischen Bad Urach und Seeburg gleich zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt etwa 17.000 Euro Sachschaden ereignet. Eine 19 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr gegen 15.30 Uhr hinter einem Lkw auf der Bundesstraße in Richtung Seeburg. Als sie ihren Angaben zufolge gesundheitliche Probleme bekam, wollte sie auf dem linken Grünstreifen anhalten. Beim Ausscheren nach links übersah sie den entgegenkommenden Kia eines 60-Jährigen, sodass die beiden Fahrzeuge sich streiften. Zudem touchierte der Ford noch das Heck des vorausfahrenden Lkw. Kurz darauf bemerkte ein 23-jähriger VW-Fahrer, der in Richtung Seeburg unterwegs war, den aufgrund des Unfalls stockenden Verkehr offensichtlich zu spät und kollidierte mit einem vor ihm stehenden Audi eines 24-Jährigen. Während der VW abgeschleppt werden musste, konnten die anderen Fahrer ihre Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand.

