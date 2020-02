Auch der Redakteur dieser Zeitung wurde mitten in der Nacht zum 15. November 2014 vom Alarm aufgeschreckt, als das Vereinsheim des Turnerbundes Metzingen in Flammen stand. Die Rauchsäule an der Auchtertstraße hoch über Metzingen ist ihm in Erinnerung geblieben.

Schon damals war sofort klar: In diesen Räumlichkeiten wird so schnell keine Gastronomie mehr betrieben werden. Wirtin Hiltrud Auer entschloss sich damals, sozusagen auf dem Parkplatz als Provisorium eine Hütte im bayrischen Stil aufzustellen. Die Stadt erteilte dafür unbürokratisch eine Genehmigung, so konnte sogar das Weihnachtsgeschäft noch größtenteils mitgenommen werden.

Schwäbische Küche kommt gut an

Erst vergingen Wochen, dann Monate – das „Schlemmerstüble“ mit seiner besonderen Atmosphäre und der schwäbischen Küche erfreute sich immer größerer Beliebtheit, ist heute aus der Metzinger Gastro-Welt eigentlich nicht mehr wegzudenken. An dem Status „Provisorium“ störte sich bald schon niemand mehr.

Und doch stand immer die Frage im Raum, was mit dem abgebrannten Vereinsheim passieren würde. Besitzer ist die Stadt Metzingen, der Turnerbund als Verein betrieb es in Erbpacht. Den Vereinsverantwortlichen war nach dem Brand aber auch sehr schnell klar, dass der Turnerbund mit seinen finanziellen Möglichkeiten den Wiederaufbau nicht würde stemmen können. So stand die Brandruine neben der gut frequentierten Hütte – inzwischen seit mehr als fünf Jahren.

Jetzt wird saniert

Doch nun tut sich endlich was. Äußerlich sichtbar wird seit einigen Tagen das Dach des Vereinsheimes gerichtet. „Ja, ich habe die Erbpachtrechte bei der Stadt vom Turnerbund übernommen“, bestätigt Hiltrud Auer. Jetzt wird saniert.

Neuer Anbau mit Küche kommt

Der bestehende Teil wird komplett zum Gastraum ausgebaut, in einem neuen Anbau werden Küche und Lagerräume untergebracht. So wird die Zahl der Sitzplätze im neuen Schlemmerstüble etwa die des Hütten-Schlemmerstübles erreichen. „Diese Größe ist optimal für mich und mein Team“, sagt Hiltrud Auer – groß genug, um wirtschaftlich betrieben werden können, klein genug, um für das Personal überschaubar zu bleiben. „Auch wir leiden unter Personalmangel von qualifizierten Mitarbeitern“, schiebt die Wirtin ein. Neu angelegt wird zudem eine großzügige Außenterrasse. Mehr möchte Hiltrud Auer ganz bewusst noch nicht verraten. „Wartet’s ab“, sagt sie auch ihren Stammgästen, „wir werden es schon recht machen.“

Kultstatus erlangt

Wenn alles nach Plan läuft, dann soll im September oder Oktober Eröffnung des neuen Schlemmerstübles sein. „Den Namen behalten wir natürlich, der hat ja in Metzingen inzwischen einen gewissen Kultstatus.“ Und was passiert mit der urigen bayrischen Hütte? Formal gesehen besteht die Genehmigung dafür nur für die Dauer des Provisoriums. Somit muss die Hütte weg, sobald das einstige Turnerbundheim wieder eröffnet wird. „Das ist der aktuelle Stand“, bestätigen Stadtverwaltung und Hildtrud Auer unisono.

Veranstaltungsraum für Vereine

Überlegt hatte die Wirtin, die Hütte Metzinger Vereinen für Feste und Versammlungen zur Verfügung zu stellen. „Der Bedarf nach so einer Räumlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden“, weiß Auer. Allerdings müsste die Hütte so oder so abgebaut werden, damit ein festes Fundamente darunter gelegt werden kann.

Ob sich Hiltrud Auer diesen zusätzlichen Aufwand antun will, lässt sie offen. „Erstmal kümmere ich mich um das Schlemmerstüble. Wenn das fertig ist, dann sehen wir weiter“, sagt die Wirtin. Zunächst mal können die Metzinger aber aufatmen: Das Schlemmerstüble bleibt ihnen erhalten.