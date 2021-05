Es war wie an Weihnachten. Wenn Dieter Wetzel, Seniorchef im Schwanen, an den vergangenen Samstagabend zurückdenkt, dann ist aus seiner Stimme am Telefon ein breites Lächeln herauszuhören. „Wir hatten einen regelrechten Ansturm zu verbuchen“, blickt er zurück auf den ersten Tag nach dem Lock...