Küchenmeister, Gastronom und nun auch Politiker? Peter Schmid führte 37 Jahre lang und bis zum Jahr 2014 das Hotel-Restaurant Graf Eberhard in Bad Urach. Nun will der 69-Jährige in seiner neuen bayrischen Wahlheimat Eppenschlag (Landkreis Freyung-Grafenau) Bürgermeister werden....