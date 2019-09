Noch tickt die Uhr leise, aber sie tickt beständig. Noch acht Jahre ziehen ins Land, ehe die Zahl 2027 auf dem Kalender prangt. In jenem Jahr soll sie eröffnen, die Bad Uracher Gartenschau, und Besucher aus nah und fern in die Stadt locken. Acht Jahre scheinen eine lange Zeit zu sein, doch gemessen an dem, was sich die Kurstadt vorgenommen hat, dürften die Jahre wie im Flug vergehen. Schließlich, wie Michael Schweizer (CDU) während der jüngsten Sitzung des Bad Uracher Rats bemerkte, gehe es nicht nur darum, den Kurpark etwas umzugestalten.

Mehr als nur Blumenbeete

Unter dem Jubel, der vor etwas mehr als einem Jahr anlässlich der Vergabe der prestigeträchtigen Schau im Bad Uracher Rathaus zu vernehmen war, mischte sich auch die Hoffnung auf sprudelnde Fördergelder, mit deren Hilfe sich das Gesicht der Stadt bis zur Eröffnung der Schau nachhaltig verändern könnte. In Zusammenarbeit mit dem Büro Kienleplan hatte sich die Stadt um die Austragung der Schau beworben. Allerdings nicht alleine, um hübsch anzuschauende Blumenbeete anzulegen, sondern um Infrastrukturprojekte, die auch nach dem Ende der Schau das Leben in der Stadt weiter prägen werden, umzusetzen, wie Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann nicht müde wird zu betonen.

Satte Fördergelder winken

Unter jene sogenannten Daueranlagen fallen Vorhaben, wie etwa die Umwandlung der Stuttgarter Straße in eine alleenähnliche Verbindung zwischen Kur- und Stadtgebiet, oder – passend zum angedachten Mobilitätskonzept –, die Umwandlung des Bahnhofs und ZOBs zu einer klimafreundlichen Mobilitätsdrehscheibe, bis hin zur Neuplanung der Wasserfall- und Hochhauskreuzung. In städtebaulicher Hinsicht könnten zudem das Umfeld der Festhalle, des Markt- und Wilhelmsplatzes sowie der Schlossgarten ihr Gesicht verändern.

Für derlei Vorhaben im Zuge der Gartenschau macht das Land den Geldbeutel weit auf und verspricht, die Investitionskosten bis zur Hälfte zu übernehmen. Maximal jedoch zwei Millionen Euro.

Rahmenplan bis 2020

Bevor aber Landschafts- und Stadtplaner ihre Ideen zur Realisierung dieser und anderer Vorhaben im Rahmen eines im Jahr 2022 anvisierten Wettbewerbs beisteuern können, ist zunächst ein richtunggebender Rahmenplan mit Überlegungen ganzheitlicher Art notwendig. Und den hat der Gemeinderat nun mit der Beauftragung des Büros Kienleplan auf den Weg gebracht. Im Herbst 2020 soll er beschlossen werden und ein Anforderungsprofil ebenso enthalten wie die Ergebnisse der vorangehenden Behördenabstimmungen.

Breite Bürgerbeteiligung geplant

Ebenfalls einfließen soll das Ergebnis eines kommunalpolitischen Workshops und der breit angelegten Bürgerbeteiligung im Frühjahr 2020. Hier sollen von den Bad Urachern, ihren Vereinen und sonstigen Akteuren Ideen für mögliche Maßnahmen gesammelt und ausgewertet werden. Anfang des Jahres 2023 schließlich, nach Ende des Wettbewerbs, sollen die endgültigen Pläne auf dem Tisch liegen. Sie bilden die Grundlagen für die folgenden Arbeiten.

Während die Gartenschau-Uhr dann schon etwas lauter tickt, wird also zum Spaten gegriffen. Vier Jahre bleiben dann noch, um die Vielzahl der möglichen gestalterischen Maßnahmen in die Tat umzusetzen. Ein Zeitpuffer, den Sylvia Holder, die Gartenschaubeauftragte der Stadt, für ausreichend aber auch für notwendig hält: „Schließlich wollen wir ja die Stadt nicht lahmlegen.“

