Am 2. Mai endete die digitale Bürgerbeteiligung zum Rahmenplan der Gartenschau 2027 in Bad Urach. Während des gut sechswöchigen Zeitraums der Beteiligung seien auf der Homepage www.badurach-gartenschau.de knapp 3400 Besuche verzeichnet worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Eingeteilt in die vie...