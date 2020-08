Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochnachmittag bei Riederich eine Fußgängerin schwer verletzt worden ist. Ein bislang unbekannter Sattelzug-Fahrer war kurz vor 14 Uhr auf der L 374 am Ortsende von Riederich in Richtung Mittelstadt unterwegs. Er hielt auf dem Linksabbiegestreifen zur Robert-Bosch-Straße an. An dem stehenden Sattelzug fuhr ein 29-Jähriger mit einem Lkw samt Anhänger rechts auf der Geradeausspur vorbei.

Zu der Zeit überquerte eine 72-jährige Fußgängerin die Landesstraße von der Robert-Bosch-Straße herkommend. Trotz einer Vollbremsung erfasste der 29-Jährige die von links, vor dem stehenden Sattelzug laufende Seniorin. Durch die Kollision wurde sie auf die Fahrbahn gestoßen und schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der bislang unbekannte Sattelzug-Lenker, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden