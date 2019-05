Mit schweren Verletzungen ist am Montagabend eine 54-jährige Frau in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie beim Überqueren der B 28 bei Böhringen von einem Pkw erfasst worden war. Die Fußgängerin wollte gegen 17 Uhr die B 28 von einem Feld- und Radweg kommend in Richtung Ortsmitte überqueren. Ohne auf mehrere aus Richtung Bad Urach nahende Fahrzeuge zu achten, trat sie plötzlich von rechts auf die Straße.

Versuchte noch auszuweichen

Der 33-jähriger Fahrer eines Ford Focus versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit der Walkerin nicht verhindern. Durch den Aufprall erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Auto war ein Schaden von rund 6000 Euro entstanden. Die Freiwillige Feuerwehr Römerstein war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei Tübingen Zeugen. Insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die hinter dem Ford Focus von Böhringen in Richtung Zainingen fuhren, werden gebeten, sich unter (0 70 71) 9 72 86 60 zu melden.

