Zwei Spieler der Gastmannschaft sind am Sonntagmittag während des Fußballspiels im Stadion in der Jesinger Straße bestohlen worden. Zwischen 13.45 Uhr und 17.15 Uhr schlich sich ein noch unbekannter Dieb in die unverschlossene Umkleidekabine der Gastmannschaft ein und ließ aus zwei Sporttaschen ein Mobiltelefon und zwei Autoschlüssel mitgehen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt und sucht nach Zeugen, die während des Spiels im Bereich der Umkleidekabinen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Kirchheim, Telefon (0 70 21) 501-0.