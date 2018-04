Metzingen Fußballer kicken nun auf Kunstrasen

Metzingen / Regine Lotterer

Für die Fußballer der TuS Metzingen hat sich am Dienstag ein lang gehegter Wunsch erfüllt: Sie konnten einen neuen Kunstrasenplatz im Otto-Dipper-Stadion einweihen. Die Ehre des ersten Anstoßes kam dabei den Buben der F-Jugend zu, die mit ihrer Trainerin Ann-Kathrin Fesseler den neuen Belag einem ersten Test unterzogen und von dessen Qualität durchweg beeindruckt waren.

Immerhin 620 000 Euro sind schlussendlich in den neuen Platz investiert worden, wie Metzingens Erste Bürgermeisterin Jacqueline Lohde bei der kleinen Einweihungsfeier ausführte. 80 000 Euro steuerte dabei der Verein für die Unterstützung des Jugendfußballs der TuS Metzingen bei. Weitere 120 000 Euro kamen als Zuschuss aus dem Topf für die kommunale Sportförderung. Den Rest schulterte die Stadt.

Länger im Freien

Für das Geld, sagte Jacqueline Lohde, sei im Otto-Dipper-Stadion ein hochwertiger Platz entstanden. Der in Metzingen eingebaute Belag werde sogar von den Vereinen der Bundesliga für ihre Trainingseinheiten verwendet. Welches Material ins Stadion am Bongertwasen kommt, hatten die Verantwortlichen der Stadt im Vorfeld intensiv mit der TuS besprochen, schließlich gehören deren Kicker zu den Hauptnutzern des Geländes. Tatsächlich verfügen die TuS-Fußballer nun über deutlich bessere Trainingsbedingungen als zuletzt, weil der Kunstrasen belastbarer ist als ein herkömmliches Spielfeld mit Naturgrün, erläuterte Jacqueline Lohde. Das wiederum erlaubt es den TuS-Fußballern, darunter sind rund 300 Kinder und Jugendliche, auch in der kühleren und nasseren Jahreszeit im Freien zu spielen. Der alte Platz ließ das nicht zu, weil ihm die Kickstiefel ziemlich schnell das Aussehen einer zerfurchten Ackerfläche verliehen. Wenn die Fußballer nun länger als bislang im Stadion üben können, wie sie Flanken schlagen und den Gegner elegant auskontern, entspannt sich auch die Situation in den Turnhallen der Stadt. Dort bleiben dann mehr Kapazitäten für andere Sportarten, die auf ein Dach über dem Kopf angewiesen sind. Das neue Spielfeld im Stadion besitzt immerhin eine Fläche von 7200 Quadratmetern, führte Freiraumplaner Jörg Sigmund am Dienstag aus. Die Rasenhalme aus Kunststoff sind 40 Millimeter hoch und in zweifarbigem Design gehalten.

Allerdings liegt das neu gestaltete Gelände nach den Bauarbeiten etwas höher als zuvor, erläuterte Sigmund. Das liege an der während der Bauarbeiten festgestellten mangelnden Standfestigkeit des alten Platzes. Als die obere Rasenschicht abgetragen war, stellte sich heraus, dass die bestehende Sandauffüllung reichlich inhomogen war und deren Tragfähigkeit zudem stark schwankte. Um eine ausreichende Tragfähigkeit zu erreichen, ließen die Verantwortlichen den vorhandenen Sand zusätzlich verdichten. Darauf kam noch eine weitere 40 Zentimeter dicke Schotterschicht. Dafür wurden im Laufe der Arbeiten schlussendlich 3000 Kubikmeter Schotter ins Dipper-Stadion gefahren.