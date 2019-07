Helle Aufregung bei den Amateurvereinen der Region: Das von der Europäischen Union geplante Verbot von Mikroplastik gefährdet den Fortbestand von Kunstrasenplätzen Tausender Amateurvereine.

EU-Verbot Geplantes EU-Verbot von Mikroplastik bedroht Kunstrasenplätze Auf tausende Fußballvereine in Deutschland kommt ein Problem zu: Wenn die EU Mikroplastik verbietet, sind auch Kunstrasenplätze gefährdet. Umrüsten oder neu bauen - beides dürfte (zu) teuer werden. Minister Horst Seehofer setzt sich für eine Übergangsregelung ein.

Auch bei der TuS Metzingen geht die Angst um, denn in der Sieben-Keltern-Stadt wurde erst im April 2018 der neue Kunstrasen eingeweiht – zuvor hatte an selber Stelle im weitläufigen Komplex des Otto-Dipper-Stadions ein holpriger Naturrasenplatz für die Kicker bereitgestanden. Zudem sanierte die Stadt Metzingen für viel Geld den traditionsreichen Neugreuth-Kunstrasen am Schulzentrum, selbiger wurde auch erst im November 2017 eingeweiht. Dass nun ausgerechnet Kunstrasenspielfelder vor einer ungewissen Zukunft stehen, trifft die Sportler aus der Fabrikverkaufsstadt im Ermstal demzufolge besonders hart.

Teixeira-Rebelo entsetzt

„Oh je. Wir haben doch erst kürzlich unseren Kunstrasen neu gebaut in Metzingen“, schreckte Zizino Teixeira-Rebelo auf. Der langjährige Fußball-Abteilungsleiter und Trainer der Blau-Weißen muss sich wie im falschen Film vorkommen. Was derzeit weit weg von Metzingen in den Köpfen von Politikern und Umweltaktivisten vor sich geht, lässt ihn regelrecht erschaudern. „Als Sportminister werbe ich für einen vernünftigen Ausgleich zwischen Umweltschutz und den berechtigten Interessen des Sports“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer. „Viele Tausend Sportanlagen in deutschen Kommunen wären sonst von der Schließung bedroht.“

Kunstrasenplätze geben offenbar viel Mikroplastik an die Umwelt ab, ein als Füllmaterial verwendetes Gummi-Granulat soll ab 2022 nicht mehr zulässig sein. Seehofer und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollen sich demnach für eine Übergangsfrist von sechs Jahren für bestehende Plätze einsetzen.

Gibt es eine Übergangsfrist?

Bereits in der vergangenen Woche hatte Seehofer in einem Brief an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) für eine Übergangsfrist geworben. Es erschließe sich ihm nicht, warum „der Schaden eines Verbleibs“ der bestehenden Plätze „höher sein sollte als der Gewinn, der durch die weitere Nutzung entsteht.“ Laut DFB gibt es in Deutschland derzeit 5000 Kunstrasenplätze. „Wenn es wirklich darauf hinauslaufen sollte, dass es bald keine Kunstrasenplätze mehr gibt, wäre das für viele Vereine sicher der Genickbruch“, sagte der ehemalige Fußballprofi Mike Rietpietsch.

Plastikmüll zerstört den Lebensraum vieler Arten und ist aufgrund seiner giftigen Inhaltsstoffe für die Gesundheit von Mensch und Tier gefährlich. Jährlich gelangen ungefähr acht Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane. Das entspricht etwa einer Müllwagenladung pro Minute.

Problematisch sind besonders nicht recycelbare Plastikgemische und Mikroplastik, das sich von vielen synthetischen Kleidungsstücken ablöst und immer noch in zahlreichen Kosmetikprodukten zu finden ist.

Übrigens: In Kohlberg macht man sich Gedanken darüber, einen Kunstrasenplatz zu erstellen. Nach den jüngsten unerwarteten Entwicklungen dürfte auch dort ein Beben auftreten und alle Entscheidungsträger enorm verunsichern.

