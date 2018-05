Fachtag Für ein selbstbestimmtes Leben

Metzingen / Mara Sander

Einfach nur demonstrieren am europäischen „Protesttag für die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ war den Veranstaltern in Metzingen, der „Liga für Teilhabe im Landkreis Reutlingen“ und „WIM – Wohnen und Inklusion in Metzingen“ zu wenig. Darum organisierten sie einen Informationstag zum Thema „Wohnen geht (auch) anders.“

Vorgestellt wurden alternative Wohnformen für Menschen mit Behinderungen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Ansatzweise gibt es sie schon, aber wichtig war über die Wünsche aus den Reihen der Betroffenen selbst zu sprechen. Ziel war außerdem Impulse zu setzen, um das Interesse bei Kommunen und Bauträgern zu wecken. Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler würdigte die Initiative einen Informationstag statt einer Protestaktion zu machen und wies darauf hin, dass es in Metzingen bereits einen „runden Tisch“ für neue Wohnformen gebe. „Der Tag ist jetzt schon ein Erfolg dadurch dass sie alle hierher gekommen sind“, so das Stadtoberhaupt zur Eröffnung.

Auch Landrat Thomas Reumann wies darauf hin, dass sich aus der Inklusionskonferenz des Landkreises eine Expertenkommission gebildet habe, in der zum Beispiel Architekten mitwirken. „Inklusion ist ein Menschenrecht“ machte Reumann bewusst, dass es gelte Barrieren auch im Kopf abzuschaffen, um eine selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Wichtig sei die Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen. „Gemeinsam Inklusion voranbringen“, sei das Ziel, so Reumann.

Für ein selbstbestimmtes Leben sei das Thema Wohnen eine Grundvoraussetzung, so Hartmut Seitz-Bay von den Offenen Hilfen Heilbronn in seinem Vortrag „Wohnen ist Silber – Leben ist Gold“. Wichtig und notwendig seien „lebensweltorientierte Angebote für Menschen mit Handycap“. Er forderte zum Umdenken auf. „Allein die Verkleinerung und Dezentralisierung einer Wohnform aus einem Heim bringt noch keine Teilhabe“, mahnte er, dass es nicht damit getan sei eine Wohnung zu haben statt in einem Heim zu wohnen. Es gelte auch, das Umfeld zu berücksichtigen, zu leben statt nur zu wohnen. Vor 30 Jahren habe sich noch niemand vorstellen können, dass ein inklusives Leben außerhalb der damaligen „Anstalten“ möglich und sinnvoll sein könnte, betonte er, dass „es Visionen und Visionäre braucht, um neue Ideen weiter zu entwickeln.“ In Heilbronn gibt es ein vorbildliches inklusives Wohnmodell, initiiert von Eltern nach den Bedürfnissen der Betroffenen. Studenten wohnen mietfrei zusammen mit jungen Menschen mit Behinderungen und betreuen diese dafür stundenweise nach Plan.

In mehreren Foren wurden Möglichkeiten zur Realisierung inklusiver Wohnformen erarbeitet. „Oft scheitert es am Geld. Darum die konkrete Forderung an Kommunen mehr steuernd einzugreifen“, war ein Ergebnis, das Seitz–Bay formulierte. „Wir brauchen Investoren, die zu Innovationen bereit sind“, so Christiane Strohecker vom Kölner Projekt „inklusiv wohnen“.