Pliezhausen Für die Sicherheit der Kinder auf 150 Straßenmetern

Pliezhausen / Peter Swoboda

Einstimmig hat der Pliezhäuser Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine Tempo-30-Zone in der Bachstraße zu beantragen. Da es sich allerdings um eine Durchfahrtsstraße handelt, wird sie auf der gesamten Länge der Straße wohl nicht genehmigt werden. Deshalb soll die Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich des künftigen Kinderhauses, auf einer Länge von rund 150 Metern, eingerichtet werden.

Im Jahr 2007 wurden im Ort flächendeckend auf allen Gemeindestraßen Tempo-30-Zonen eingeführt. Dies hat sich nach Aussage von Hauptamtsleiter Stefan Adam bewährt und ist nicht mehr wegzudenken. Diese Regelung darf sich aber nicht auf Straßen des überörtlichen Verkehrs und auch nicht auf Vorfahrtstraßen erstrecken. Ausnahmen können laut Stefan Adam nur an erwiesenen Gefahrenstellen oder aus Gründen der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes gemacht werden.

Die Gemeindeverwaltung ist zuversichtlich, dass der Antrag für die Bachstraße genehmigt wird, da die Straßenverkehrsordnung vor zwei Jahren dahingehend geändert wurde, dass streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 Stundenkilometern auf Straßen des überörtlichen Verkehrs erlaubt sind, wenn im unmittelbaren Bereich Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen und Ähnliches liegen. Auf dieser Grundlage wird die Tempo-30-Zone in der Bachstraße beantragt, weil hier ein Kinderhaus für Drei- bis Sechsjährige geplant ist.

Nach Auffassung der Gemeindeverwaltung würde die Zone die Verkehrssicherheit erheblich verbessern. Zudem gibt es in diesem Bereich weitere öffentliche Einrichtungen und eine Bushaltestelle, was laut Hauptamtsleiter Stefan Adam „weitere Sicherheitsbedürfnisse hervorruft“. Die so genannte verkehrsrechtliche Anordnung für die Geschwindigkeitsbeschränkung soll ab der Inbetriebnahme des Kinderhauses gelten. Dies wird voraussichtlich Ende 2019 sein.

Beantragt wird die Geschwindigkeitsbeschränkung bereits zu diesem frühen Zeitpunkt, um rechtzeitig Klarheit zu erlangen. Die Tempo-30-Zone soll nicht nur für die Öffnungszeiten des Kinderhauses gelten, sondern angesichts der Gesamtsituation rund um die Uhr.