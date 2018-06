Die Woche Peter Kiedaisch über die Ablenkung des Sports Fünf Jahre im Handstreich

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

In Russland hat das Ablenkungsmanöver ganz gut funktioniert. Während das ganze Volk über den Sieg der Spornaja über Saudi-Arabien frohlockte, bastelte die Duma an einem neuen Gesetz und hat es auch gleich beschlossen und verkündet: Das Renteneintrittsalter wurde angehoben. Unliebsame Entscheidungen in die Zeit einer Fußball-WM zu legen, ist eine Praxis, auf die sich auch Angela Merkel versteht, wobei ihr dieser Tage die Hände gebunden sind. Erstens muss sie sich der Angriffe ihres CSU-Kollegen Horst Seehofer erwehren, der die Grenzen dicht machen will, zweitens tut ihr die deutsche Mannschaft nicht den Gefallen, die Menschen in ein siegestrunkenes und freudestrahlendes Kollektiv zu verwandeln, das mit allem zufrieden ist, so lange es bunte Fähnchen schwenken und in Vuvuzelas tröten darf. Der Metzinger Gerd Schramm indes hält es mit Vuvu-Teelas. Um was es sich dabei handelt, wird er heute auf dem Marktplatz zwischen 10 und 12 Uhr selbst erklären. Es hat etwas mit Tee-Eiern zu tun und soll thematisch hinführen in ein Land, das er einst mit einer guten Freundin besuchte. Dort versprach er ihr, mit seinem nächsten Metzinger Spendenlauf die 100 000-Euro-Marke zu knacken und den Erlös jenen jungen Mädchen zukommen zu lassen, von denen er während der Reise so viele gesehen hat: Ohne Beine haben sie sich auf Bretter kauernd, an die simple Rollen geschraubt waren, mit den Händen über den Boden gerollt. Schlimmer aber hat er an einem anderen Schicksal der Kinder zu nagen. Viele von ihnen sind an grauem Star erkrankt. Das ist eine Trübung der Augenlinse und führt bei Nichtbehandlung dazu, dass die Erkrankten im fortgeschrittenen Stadium nur noch graues Hell oder Dunkel wahrnehmen können. Eine einfache Operation, in Indien kostet sie umgerechnet nur zehn Euro, würde das Leben dieser Kinder aber schlagartig verbessern. So träumt Gerd Schramm von den 100 000 Euro und dem Glück, das er damit anderen bereiten kann. In Russland träumen sie vom Titelgewinn, müssen jetzt aber erst mal länger arbeiten. Die Männer fünf, die Frauen acht Jahre. Wozu Weltmeisterschaften nicht alles gut sein können.