Reutlingen Frühlingsgefühle im Jazzclub in der Mitte

Von Kathrin Kipp

An den kommenden Aprilwochenenden wird im Jazzclub in der Mitte wieder einiges an Prominenz aufspielen: Gustl Mayer & das Christof Sänger Trio, Markus Ehrlichs flexible Eingreiftruppe, Marcia Bittencourt & das Michael Arlt Trio sind zu Gast, und Tante Friedas Jazzkränzchen feiert sogar 50. Geburtstag – wohl einmalig in der Region.

Heißer Altmeister

Für Freitag, 13. April, war eigentlich der amerikanische Klarinettist Ken Peplowski vorgesehen. Der hat sich allerdings einen Finger gebrochen und musste deshalb seine Tour absagen, erzählen die Jazzclub-Vorstände Clemens Wittel und Karin Scheu bei der Jazzfrühlings-PK. Deshalb eröffnet jetzt der Frankfurter Saxophonist Gustl Mayer den Frühjahrsreigen, der trotz seines hohen Alters - Mayer ist Jahrgang 1936 - mit seinem „heißen, mitreißenden Spiel“ das Publikum angrillen wird. Begleitet wird er vom Christof Sänger Trio, das jeweils mit „ungebrochener Spielfreude, enormem Swing, Tempo und Virtuosität zum einen und filigraner Lyrik zum andern“ glänzt.

Am Samstag, 14. April, präsentiert „Markus Ehrlichs flexible Eingreiftruppe“ mit „The Major Minors“ ein weiteres „hochkarätiges Jazzensemble“, das sich dem „ikonischen Sound von Trompete, Saxophon und Rhythmusgruppe“ verschrieben hat. Sie betrachten musikalisch „das Leben der Stadt“, fangen „ihre Stimmungen ein“ und „erzählen Geschichten ohne Worte“. Sie spielen musikalische Standards, aber auch Eigenkompositionen. Unter anderem wurde das Ensemble für den Soundtrack zu „Oh Boy“ mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

Samstag, 21. April, spielt das Michael Arlt Trio auf, das immer „hervorragende Gaststars“ mitbringt. In diesem Fall die brasilianische Sängerin Marcia Bittencourt, mit ihrer „tollen Bühnenpräsenz“. Gemeinsam präsentieren sie Brasil-Jazz, Bossa Nova, Partido Alto, Baiao, Samba, eben „die ganze Bandbreite brasilianischer Musik mit großer Leichtigkeit, mal rhythmisch und tanzend, mal nachdenklich und kammermusikalisch“. Die brasilianische Sängerin und Schauspielerin war früher Mitglied beim Tanztheater Hannover und ist seit 2010 als Solosängerin unterwegs, hat mit vielen bekannten Namen der deutschen Musikszene zusammen gearbeitet und stand gemeinsam mit den Grammy-Preisträgern Rachel Ferrell, Cassandra Wildon und Ivan Lins auf der Bühne.

In den – laut Kulturamtschef Dr. Werner Ströbele wie immer gerne von der Stadt Reutlingen geförderten - Jazzfrühling eingebunden ist außerdem das Jubiläumskonzert „50 Jahre Tante Friedas Jazzkränzchen“, das am 28. April im kleinen Saal der Stadthalle steigt: mit dem Solo-Boogie-Pianisten Sascha Kommer als Warm Upper. Außerdem hat Tante Frieda zum Jubiläum die schwedische Multi-Instrumentalistin, Sängerin, Tänzerin und Entertainerin Gunhild Carling engagiert, die schon bei Bill Clinton und dem schwedischen König vorgespielt hat. Leider ist das Konzert schon ausverkauft. Das einzig verbliebene Gründungsmitglied von Tante Frieda, Clemens Wittel, hat in den fünfzig Jahren mit seiner Combo schon einiges erlebt. Unter anderem seien sie nach Malaysia zu einer Tour geladen worden, erzählt Wittel schmunzelnd. Eine Woche vor Abflug wurden sie darauf hingewiesen, dass sie keinesfalls ihre Lederhosen vergessen dürften. In Malaysia wurde dann ziemlich schnell klar, dass man sie als krachlederne Blas-, Stimmungs- und Bierzeltmusik gebucht hatte, um auf den zahlreichen asiatischen Oktoberfesten zu spielen. Aber auch Tante Frieda ist eine flexible Eingreiftruppe, und hat eben fluggs ein paar Volksmusik - Standards ins Repertoire gezaubert. Ob diese nun auch in der Stadthalle präsentiert werden? Wohl eher nicht. Für alle, die keine Karten mehr für das Jubiläumskonzert ergattern konnten, gibt es aber Trost: Tante Frieda spielt am 30. Juni, 16 bis 18 Uhr, beim „Jazz im Rosengarten“ der Pomologie.