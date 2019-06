Ein schreckliches Ende hat am Freitagnachmittag eine Tour dreier junger Männer auf der Bundesstraße 312 hinter Metzingen genommen.

Die drei erst 19-jährigen Jugendlichen waren gegen 17 Uhr mit einem blauen Kleinwagen unterwegs in Richtung Stuttgart. Aus für die Polizei bislang noch ungeklärten Gründen geriet der junge Autofahrer mit seinen beiden Insassen hinter der Ausfahrt Längenfeld auf die Gegenfahrbahn. Der Fiesta der jungen Männer prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden weißen BMW.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 61-jährige Fahrer des BMW schwer verletzt, ebenso alle drei 19-Jährigen im Fiesta.

Einer der Männer musste mit einem Rettungshubschrauber direkt in eine Klinik geflogen werden. Die anwesenden Rettungskräfte (Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz) brachten auch die drei anderen am Unfall Beteiligten sofort in umliegende Krankenhäuser.

Wie die Polizei mitteilte, musste die Bundesstraße 312 auf Höhe der Ausfahrt Längenfeld am Freitag bis zirka 19.15 Uhr gesperrt werden.

40 000 Euro Schaden

Genauere Details zum Unfallhergang vermag die Reutlinger Polizei noch nicht zu sagen. Fest steht allerdings, dass bei dem Verkehrsunfall ein Schaden von rund 40 000 Euro an den beiden Autos entstanden ist. Die Beamten müssen jetzt vor allem klären, weshalb der 19-jährige Autofahrer mit seinem Kleinwagen auf die gegenüberliegende Seite geraten ist.