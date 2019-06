Das Hochfest der katholischen Kirche wurde auch in Bad Urach würdevoll und mit einer feierlichen Prozession gefeiert: Hunderte Gläubige zogen am gestrigen Fronleichnamstag nach der Eucharistiefeier gemeinsam von der St. Josephs-Kirche bis zum Vorplatz des Seniorenheims Herzog Christoph und über den Ermsweg sowie den Ebleplatz wieder zurück zum Gotteshaus. Die Stationen waren reich bestückt mit Blumen und Blüten vor und auf den Altaren, besonders prachtvoll fiel der Blumenschmuck am Seniorenheim aus. Dort wurde die Prozession schon von vielen Senioren und anderen Gläubigen erwartet, die im Freien Platz genommen hatten.

Das war nicht selbstverständlich nach der von Gewittern geprägten Nacht, die den Helferinnen viel Sorgen bereitet hatte: Fast wären die Mühen im Vorfeld umsonst gewesen, letztlich konnten die eindrucksvollen und farbenprächtigen Blütenteppiche vor der St. Josephskirche und in der Mühlstraße doch gelegt werden. Und dies auch zur Begeisterung auch von zufällig vorbeikommenden Passanten: „Schade, dass das so schnell kaputt geht“, bedauerte eine Frau.

Verantwortlich für die Blumenpracht war eine etwa zehnköpfige Gruppe von Frauen aus Dettingen sowie ebenso viele Frauen der portugiesischen Gemeinde in Bad Urach. Bereits die ganze Woche über hatten sie Blumen und Blüten gesammelt, zum Teil in privaten Gärten oder auch auf Wiesen. Einige Exemplare bekamen die Gruppen auch von Blumenhäusern zur Verfügung gestellt, bestückt werden die Blumenteppiche aber auch mit eingefärbtem Sägemehl.

Um sechs Uhr war am Fronleichnamstag Treffpunkt für die Blumenfrauen, da regnete es noch leicht: „Wir haben tatsächlich überlegt, ob wir überhaupt anfangen sollen“, gesteht Maria Neto. Nach etwas hin und her ging es eine halbe Stunde später los mit der ehrenamtlichen Arbeit und um 8.30 Uhr war das letzte Motiv gelegt: „Wir haben Muster aus Holz, die wir auf den Boden legen und dann ausfüllen“, berichtet sie aus der Praxis.

Am Ende hielt das Wetter, fiel während der Prozession kein Tropfen Regen: Die Monstranz mit der geweihten Hostie wurde getragen von dem neuen Diakon Rudolf Tress. Der befand sich unter dem prunkvollen, von Gemeindegliedern getragenen, Baldachin. Für feierliche Musik im Gleichschritt und an den Stationen sorgte der evangelische Posaunenchor, der seit vielen Jahren auch den rein katholischen Gottesdienst begleitet.

Fronleichnam ist für die katholischen Christen aus Dettingen und Bad Urach, die eine Kirchengemeinde bilden, auch immer ein Grund zu feiern – das Delp-Haus wird einen Nachmittag zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt. In großer Runde wird geredet und vor allem auch gegessen: Die portugiesischen Gemeindeglieder grillen Fisch, die deutschen Rote Würste und Fleisch. Zudem gibt es ein reichhaltiges Kuchenbüffet. Organisiert wird der gemütliche Teil vom Festausschuss mit Margret Linßen-Traub an der Spitze. „Das klappt alles wunderbar“, freut sich mit Uschi Krohmer denn auch die Vorsitzende des Kirchengemeinderats.