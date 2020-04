Nach mehrwöchiger Zwangspause in der Corona-Krise dürfen Friseursalons ab Montag, 4. Mai, unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen. Sowohl Angestellte als auch Kunden müssen beispielsweise einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Richtlinien sollten von Angestellten und Kunden eingehalten werden

Die Terminabsprache sollte wenn möglich telefonisch erfolgen. Bei akuten Atemwegserkrankungen oder Fieber darf keine Bedienung erfolgen. Zudem sind die Salon-Inhaber dazu verpflichtet, ausreichend Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen und nach jedem Kunden die verwendeten Scheren und Co. zu säubern.

Darüber hinaus dürfen keine Leistungen am Gesicht an sich erbracht werden, also Bart, Augenbrauen oder Wimpern. auch auf Föhnen sollte verzichtet werden.

Langsames Anrollen nach sechs Wochen Stillstand

Auch in Reutlingen, Metzingen und Münsingen bereiten sich die Betreiber auf die Wiederöffnung vor. Einige haben bereits auf ihrer Webseite oder in den sozialen Netzwerken angekündigt, am Montag wieder zu öffnen. Zur besseren Übersicht haben wir eine Liste erstellt.

Die Aufzählung wird immer wieder aktualisiert. Für Ergänzungen schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Friseur“ an i.simon@swp.de.

In Reutlingen ab kommender Woche wieder geöffnet

Daniel Schmid (Oberamteistraße 18)

J. 7 Hairstyling (Metzgerstraße 71)

Smukke (Stadtbotenstraße 3)

Style Room (Ringelbachstraße 49)

Keller Haircompany (Stadtbotenstraße 9)

Die Liga - Royal Art Hairdressing (Ziegelweg 1/1)

Schneideverein (Gartenstraße 23)

Friseursalon Franco Amato Capelli (Karlstraße 19)

Laraia Hair Live (Karlstraße 1)

Hey Hair & Style (Albstraße 20)

Fräulein Gall (Payerstraße 24)

Coiffeur Velley (Metzgerstraße 6)

Selda Yalcin (Federnseestraße 1/1)

Karin und Karl-Heinz Lux (Gartenstraße 33)

Avantgarde (Stadtmauerstraße 5)

Wo in Metzingen ab Anfang Mai wieder gewaschen, geschnitten und geföhnt wird

Element Haar (Willy-Brand-Straße 5)

Friseursalon Hair de Lux (bei der Martinskirche 16)

Friseur Konvex (Fasanenweg 2)

Studio Hairstyle (Ulmerstraße 112)

Friseur Schall (Gartenstraße 4)

Gotthardt D. (heinrich-Heine-Straße 15)

Coiffeur Velly (Beim Rathaus 14)

Lena Friseur (Nürtinger Straße 9)

Auch in Münsingen wird wieder geöffnet

Schnittstelle Münsingen (Uracher Straße 5)