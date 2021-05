Video Welle gebrochen? Weniger Neuinfektionen und Todesfälle Mehr zum Video

Greift die Bundesnotbremse gilt eine Testpflicht beim Friseur auch in Baden-Württemberg

Was gilt beim Friseur, wenn die Inzidenz unter 100 liegt?

Welchen Test beim Friseur?

negativer Test aus einem Testzentrum, von einer Apotheke, abgenommen von geschultem Personal vor Ort oder beaufsichtigt von einem „geschulten Dritten“ – das waren bislang die Friseurbesuch. Doch das hatte sich nicht überall herumgesprochen, Konfusion herrschte an vielen Stellen. Nun hat das Ministerium nachgeschärft – nicht nur, aber auch für Friseure. Einaus einem Testzentrum, von einer Apotheke, abgenommen von geschultem Personal vor Ort oder beaufsichtigt von einem „geschulten Dritten“ – das waren bislang die Corona-Regeln für den. Doch das hatte sich nicht überall herumgesprochen, Konfusion herrschte an vielen Stellen. Nun hat das Ministerium nachgeschärft – nicht nur, aber auch für Friseure.

Schnelltest oder Selbsttest - Welchen Test beim Friseur?

Jetzt heißt es konkret, dass ein zertifizierter Selbsttest mitgebracht und im Salon gemacht werden kann, beaufsichtigt und bescheinigt von einem „geeigneten“ Dritten beaufsichtigt. Das kann auch eine im Salon beschäftigte Person sein. Der bescheinigte negative Test gilt für die nächsten 24 Stunden auch bei anderen geöffneten Einrichtungen und Dienstleistungen. Anerkannt werden auch Testnachweise von anderen Stellen wie Unternehmen oder Schulen.

Der Besuch beim Friseur wurde erschwert und verkompliziert

„Als die letzte Corona-Verordnung am 24. April in Kraft getreten war, wurden wir in der Kammer regelrecht von Fragen von Friseurinnen und Friseuren überschwemmt“, berichtet Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen. „Also wurden viele Friseurtermine wieder abgesagt. Was wiederum den Salonbesitzerinnen und Salonbesitzern missfallen hat.

Corona-Regeln für Friseure geben mehr Planungssicherheit für Salons und Kunden

Um Planungssicherheit für Betriebe zu schaffen, drängte die Handwerkskammer Reutlingen gemeinsam mit drei weiteren baden-württembergischen Kammern und dem Baden-Württembergischen Handwerkstag beim Sozialministerium auf Klarstellungen der Corona-Verordnung. Die Landesregierung zeigte sich offen für die Hinweise aus der betrieblichen Praxis und setzte die Änderung schnell um.

Sind Friseure impfberechtigt?

Friseurinnen und Friseure können nur im engen Kontakt mit den Kunden arbeiten. Aktuell (Stand 06.05.) sind sie in Baden-Württemberg jedoch nicht impfberechtigt. Das Land hat jedoch angekündigt, dass Berufsgruppen wie Friseurinnen und Friseure ab Mitte Mai impfberechtigt sein werden. Alle Informationen zu Termin, Registrierung und Reihenfolge gibt`s hier

Friseur Inzidenz unter 100: Das gilt unabhängig von der Notbremse

Sinkt die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100, greift die Notbremse nicht mehr. Doch auch dann gelten bestimmte Regeln für Salons:

Bei den Behandlungen müssen sowohl die Kunden als auch die Beschäftigen eine medizinische Maske oder eine FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen.

Beim Angebot von Dienstleistungen, bei denen eine solche Maske nicht oder nicht dauerhaft getragen werden kann, müssen Kunden (auch Kinder) den Nachweis eines tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnelltests, einer Impfdokumentation oder einer bestätigten Infektion vorlegen.

Wenn körpernahe Dienstleistungen angeboten werden, bei denen eine Maske nicht oder nicht dauerhaft getragen werden kann, braucht es für die Mitarbeitenden der Betriebe außerdem ein Testkonzept.

Die Kontaktdaten der Kunden müssen vor Ort zur möglichen Kontaktnachverfolgung dokumentiert werden. Die Bestimmungen wurden zum 19. April erweitert.

Eine Behandlung ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung erlaubt.

Sieben-Tage-Inzidenz in BW sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist weiter auf Schrumpfkurs. Im landesweiten Schnitt wurde innerhalb der vergangenen sieben Tage bei 155,3 von 100.000 Einwohnern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte (Stand 16.00 Uhr). Am Vortag hatte der Wert bei 159,2 gelegen.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie ist um 3070 auf 461.305 gestiegen. Inzwischen sind 9488 Menschen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben. Das waren 23 mehr als am Vortag. Als genesen gelten geschätzt 403 762 Infizierte (plus 3385).

25 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei den Corona-Zahlen über der 150er-Inzidenz. Am höchsten ist der Wert im Schwarzwald-Baar-Kreis mit 264,9, am niedrigsten mit 44,8 im angrenzenden Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Es ist der einzige Kreis im Südwesten unter der 50er-Marke, ab der Gesundheitsämter Kontakte von Infizierten nachverfolgen können.

Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt 106 197 Fälle mit Hinweisen auf „besorgniserregende Varianten“ übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben, wie sie beispielsweise in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B1.351) entdeckt worden waren. Ihr Anteil liegt im Südwesten den Angaben zufolge bei 93 Prozent und sinkt damit leicht.

In Baden-Württemberg sind 3330 692 Menschen nach Daten des Robert Koch-Instituts bisher ein erstes Mal gegen das Virus geimpft worden. Das seien 30,0 Prozent der Bevölkerung. Eine zweite Schutzimpfung, die bei manchen Impfstoffen nötig ist, haben 910.044 Geimpfte erhalten (8,2 Prozent); sie gelten damit als vollständig geimpft.

13,0 Prozent der 2461 betreibbaren Intensivbetten sind laut Landesgesundheitsamt im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Solche Betten werden auch nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern ebenso für andere gravierende Erkrankungen.