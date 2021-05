negativer Test aus einem Testzentrum, von einer Apotheke, abgenommen von geschultem Personal vor Ort oder beaufsichtigt von einem „geschulten Dritten“ – das waren bislang die Friseurbesuch. Doch das hatte sich nicht überall herumgesprochen, Konfusion herrschte an vielen Stellen. Nun hat das Ministerium nachgeschärft – nicht nur, aber auch für Friseure. Einaus einem Testzentrum, von einer Apotheke, abgenommen von geschultem Personal vor Ort oder beaufsichtigt von einem „geschulten Dritten“ – das waren bislang die Corona-Regeln für den. Doch das hatte sich nicht überall herumgesprochen, Konfusion herrschte an vielen Stellen. Nun hat das Ministerium nachgeschärft – nicht nur, aber auch für Friseure.

Jetzt heißt es konkret, dass ein zertifizierter Selbsttest mitgebracht und im Salon gemacht werden kann, beaufsichtigt und bescheinigt von einem „geeigneten“ Dritten beaufsichtigt. Das kann auch eine im Salon beschäftigte Person sein. Der bescheinigte negative Test gilt für die nächsten 24 Stunden auch bei anderen geöffneten Einrichtungen und Dienstleistungen. Anerkannt werden auch Testnachweise von anderen Stellen wie Unternehmen oder Schulen.

Der Besuch beim Friseur wurde erschwert und verkompliziert

„Als die letzte Corona-Verordnung am 24. April in Kraft getreten war, wurden wir in der Kammer regelrecht von Fragen von Friseurinnen und Friseuren überschwemmt“, berichtet Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen. „Also wurden viele Friseurtermine wieder abgesagt. Was wiederum den Salonbesitzerinnen und Salonbesitzern missfallen hat.

Corona-Regeln für Friseure geben mehr Planungssicherheit für Salons und Kunden

Um Planungssicherheit für Betriebe zu schaffen, drängte die Handwerkskammer Reutlingen gemeinsam mit drei weiteren baden-württembergischen Kammern und dem Baden-Württembergischen Handwerkstag beim Sozialministerium auf Klarstellungen der Corona-Verordnung. Die Landesregierung zeigte sich offen für die Hinweise aus der betrieblichen Praxis und setzte die Änderung schnell um.

Sind Friseure impfberechtigt?

Friseurinnen und Friseure können nur im engen Kontakt mit den Kunden arbeiten. Aktuell (Stand 06.05.) sind sie in Baden-Württemberg jedoch nicht impfberechtigt. Das Land hat jedoch angekündigt, dass Berufsgruppen wie Friseurinnen und Friseure ab Mitte Mai impfberechtigt sein werden. Alle Informationen zu Termin, Registrierung und Reihenfolge gibt`s hier

Inzidenzwert Deutschland aktuell: Inzidenz von Baden-Württemberg bis Brandenburg

Daten aktuell übermitteln. Der Inzidenzwert in Baden-Württemberg ist am Donnerstag, den 6. Mai noch immer eine der höchsten in ganz Deutschland. Doch wie stehen die einzelnen Bundesländer im Vergleich da? Wo ist die Inzidenz am höchsten und wo am niedrigsten? Hier der Überblick: In Deutschland sinkt die Inzidenz leicht. Dabei ist zu beachten, dass die Fallzahlen an Feiertagen sowie sonntags und montags meist niedriger ausfallen, da nicht immer so häufig auf das Coronavirus getestet wird und nicht alle Ämter ihreübermitteln. Der Inzidenzwert inist am Donnerstag, den 6. Mai noch immer eine der höchsten in ganz Deutschland. Doch wie stehen die einzelnen Bundesländer im Vergleich da? Wo ist dieam höchsten und wo am niedrigsten? Hier der Überblick:

206,7 - Thüringen

179,9 - Sachsen

159,3 - Baden-Württemberg

144,3 - Nordrhein-Westfalen

133,3 - Hessen

130,8 - Sachsen-Anhalt

123,8 - Bayern

122,8 - Saarland

120,5 - Bremen

107,6 - Rheinland-Pfalz

103,7 - Berlin

102,0 - Mecklenburg-Vorpommern

98,3 - Brandenburg

89,9 - Niedersachsen

78,3 - Hamburg