Eigentlich hätte in der Tälesgemeinde Frickenhausen in dieser Woche nicht nur meteorologisch ausschließlich eitel Sonnenschein herrschen sollen. Doch am Rande der offiziellen Grundsteinlegung für das neue Bauprojekt „Wohnen im Quartier“ musste Bürgermeister Simon Blessing seinem Ärger richtig Luft machen. „Ich bin stinkesauer“, sagte das Gemeindeoberhaupt. Was war es, das den Schultes beim feierlichen Anlass auf die Palme brachte? Ein Kindergeburtstag, lautet die Antwort. Solch eine Feierlichkeit stellt gemeinhin nur für die ausrichtenden Eltern eine nervliche Belastung da. Nicht aber für Gemeinde und Dorfgemeinschaft. In Coronazeiten aber ist freilich vieles anders.

Unvernunft einiger Eltern kritisiert

Was war also geschehen? Auch für Spielplätze gelten die Corona-Regeln. Die können freilich nicht greifen, wenn man sich nicht daran hält. So geschehen dieser Tage auf dem Spielplatz „In den Krautgärten“, direkt neben dem gleichnamigen Kindergarten. Dort wurde, so Bürgermeister Blessing, nach dem Kenntnisstand der Verwaltung ein Kindergeburtstag gefeiert – mit Kindern aus verschiedenen Kindergartengruppen. Ein Verstoß gegen die Corona-Auflagen. Wer dafür konkret verantwortlich sei, sei nicht mehr nachvollziehbar, erklärte Blessing. Leider. Sonst hätte man nämlich ein Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit einleiten können. Stattdessen habe man nun den Spielplatz auf unbestimmte Zeit schließen müssen. Für die Unvernunft einiger Eltern haben nun also andere Kinder und deren Familien zu bezahlen, könnte man sagen. Doch damit nicht genug. Denn man werde nun vom Ordnungsamt aus auch die anderen Spielplätze verstärkt kontrollieren.