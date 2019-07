Was der Förderverein des Freilichtmus Beuren in den vergangenen Jahrzehnten alles für die Einrichtung getan hat, kann sich wahrlich sehen lassen. Allein die finanziellen Mittel nötigen einem Respekt ab. In den 25 Jahren seines Bestehens hat der Förderverein rund eine Million Euro in Museumsprojekte investiert.

Förderverein wurde 1995 gegründet

Als das Freilichtmuseum Beuren am 12. Mai 1995 eingeweiht wurde, stand der Förderverein schon parat. Er wurde schon ein Jahr vorher ins Leben gerufen. Von Anfang an hat der Verein den Auf- und Ausbau des Museums unterstützt und begleitet. Und das beileibe nicht nur finanziell, sondern auch mit vielen Ideen und zupackender Hand. Mit 130 Mitgliedern ging der Förderverein an den Start, am 31. März dieses Jahres konnte die tausendste Mitgliedschaft verzeichnet werden. Doch diese Zahl spiegelt nicht die Zahl der Mitglieder wider, denn hinter einer Mitgliedschaft stehen sowohl Einzel-, als auch Familienmitgliedschaften, So kommt es, dass der Verein aktuell 2850 Personen zählt. Vorsitzender ist seit 2016 Hans Weil aus Köngen, davor hatte den Posten Wolfgang Maier aus Ostfildern 22 Jahre lang inne.

Der kontinuierliche Zuspruch und die rege aktive Beteiligung vieler unserer Mitglieder“, so Hans Weil bei einem Pressegespräch, „zeigt uns, dass das Interesse und die Freude an der Vermittlung von Alltagsgeschichte über ein Vierteljahrhundert ungebrochen ist.“ Museumsleiterin Steffi Cornelius, die seit 1994 qua Amt stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins ist, weiß das Engagement des Fördervereins zu schätzen. Rund 100 Mitglieder bringen sich in acht Volunteers-Teams persönlich ein.

Museumspädagogische Fachkraft

Meilensteine der Förderevereinsarbeit waren der Aufbau der Pädagogikscheuer, der originalgetreue Wiederaufbau des Tageslichtfotoateliers Hofmann, deine Anschubfinanzierung einer museumspädagogischen Fachkraft, die finanzielle Förderung des Wiederaufbaus des Bauernhauses Aichelau, eines ehemaligen Kolonialwarenladens (Tante-Helene-Lädle) sowie aktuell die Ausstattung des im Wiederaufbau befindlichen Gartensaals aus Geislingen, der in diesem Herbst eröffnet werden soll. Aktuell zahlt der Förderverein 40 000 Euro pro Jahr für eine neue Stelle über fünf Jahre lang. Steffi Cornelius freut sich über die Unterstützung und über den Erfolg der Museumsarbeit. „Wir begeistern mit alten Dingen junge Menschen. Besser kann es mir als Museumsleiterin gar nicht ergehen.“

Für das diesjährige Museumsfest am Sonntag, 14. Juli, ist extra zum Jubiläum ein besonderes Programm vorbereitet. An diesem Tag können die Besucher den Förderverein und seine Aktivität kennenlernen. Mehr als 300 Akteure und Akteurinnen gestalten ganztags ein abwechslungsreiches Jubiläumsprogramm für die ganze Familie. Da gibt es mit allen Sinnen etwas zu staunen, zu genießen und zu lernen. Vielfältige Vorführungen und Mitmachaktionen sowie regionale Spezialitäten machen dörfliche Geschichte erlebbar. An einem solchen Festtag dürfen auch Rhythmus und Ton nicht fehlen – zehn Musikgruppen, die aus Kirchheim unter Teck, Nürtingen, Großbettlingen, Oberboihingen, Esslingen, Neckartailfingen, Neuffen, Beuren, von den Fildern und aus Ebersbach kommen, machen den Tag klanglich vollkommen. Das Jubiläum verwandelt das Museumsgelände in eine große Freilichtbühne.