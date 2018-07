Zeugnisaktion Freier Eintritt ins Freibad für zwei Einser

Metzingen / swp

Zum Ferienbeginn belohnt die HZ wieder die besten Schüler aus dem Hohenzollerischen. Ob Grundschüler oder Hauptschüler, Gemeinschafts-, Realschüler, Gymnasiast oder Berufsschüler: Jeder, der mindestens zwei Einser in seinem Zeugnis aufweisen kann, bekommt von der HZ eine Eintrittskarte für das Hechinger Freibad geschenkt.

Wer in den Genuss dieser Eintrittskarte kommen will, der sollte am Mittwoch, 25. Juli, zwischen 14 und 17 Uhr zum Verlagsgebäude an den Obertorplatz 19 kommen. Das aktuelle Zeugnis muss zum Beleg für die zwei Einser mitgebracht werden.