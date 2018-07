Aktion Freier Eintritt ins Freibad für zwei Einser

Metzingen / swp

Zum Ferienbeginn wollen auch wir die fleißigen Schüler aus dem Ermstal belohnen. Ob Grundschüler oder Hauptschüler, Gemeinschafts-, Realschüler oder Gymnasiast: Jeder, der mindestens zwei Einser in seinem Zeugnis aufweisen kann, bekommt auch in diesem Jahr vom Metzinger-Uracher Volksblatt/Der Ermstalbote eine Eintrittskarte für das Dettinger Freibad geschenkt.

Wer in den Genuss dieser Eintrittskarte kommen will, der sollte am Mittwoch, 25. Juli, um 14 Uhr ans Verlagsgebäude in Metzingen, Römerstraße 19, kommen. Das Zeugnis sollte freilich mitgebracht werden, denn die zwei Einser wollen wir schon sehen, um einigen ganz besonders Schlauen vorzubeugen; gemeint ist natürlich das Zeugnis, das zum Schuljahresende 2018 ausgehändigt wurde. swp