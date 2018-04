Metzingen Freibad öffnet am 12. Mai

Metzingen / swp

Ab dem 12. Mai gibt es wieder Bade- und Freizeitspaß unterm freien Himmel im Metzinger Freibad. Ob Schwimmen, im Wasser toben, Rutschen, mit Freunden Beachvolleyball spielen oder einfach entspannt auf der Liegewiese oder der Terrasse des Kiosks die Sonne genießen – für jeden ist etwas dabei. Neu ist dieses Jahr, so Sonja Kujadt, Teamleiterin der Metzinger Bäder, dass die Schränke teilweise mit Vorhängeschlössern abgeschlossen werden können. Dieses kann entweder vor Ort erworben oder ausgeliehen werden. „Selbstverständlich kann auch ein eigenes mitgebracht werden.“ Zudem wurde in den vergangenen Monaten auch der Sanitärbereich teilweise saniert.

Noch gibt es Saisonkarten

Vom 12. Mai bis zum 15. Juni ist das Freibad täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Ab dem 16. Juni bis zum Saisonende am 9. September hat das Freibad dienstags und freitags für die Frühschwimmer bereits von 7 Uhr an geöffnet. Auch an diesen Tagen schließt es um 20 Uhr. An allen anderen Tagen sind die Öffnungszeiten weiterhin von 8 bis 20 Uhr.

Das Hallenbad hat vom 12. Mai bis einschließlich 22. Juni immer dienstags bis freitags geöffnet. Danach geht das Eduard-Kahl-Bad bis einschließlich 10. September in die Sommerpause. Bis zum Saisonbeginn im Freibad am 12. Mai können im Hallenbad die Saisonkarten zu vergünstigten Preisen erworben werden. „Hierfür muss kein Foto mitgebracht werden“, erklärt Teamleiterin Sonja Kujadt, das Bild wird vor Ort gemacht und gleich auf die neue Chipkarte eingelesen. Besucher, die bereits eine Saisonkarte aus dem Vorjahr besitzen, sollen diese jedoch bitte mitbringen.