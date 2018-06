Metzingen Frauenpower in der Ideenschmiede

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Werner Theis schätzt den Anteil der Frauen, die in der Wirtschaft etwas zu sagen haben, auf ein halbes Prozent. Nicht aber im Systag Systemhaus mit Sitz in der Metzinger Gutenbergstraße, das er zusammen mit seiner Frau Karin Theis leitet. Dort herrscht in der Geschäftsführung ein paritätisch ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Ein Blick ins direkt darunter angegliederte Management der Firma verdeutlicht zudem, dass im Systag Systemhaus das Anzapfen weiblicher Kreativität und Auffassungsgabe durchaus System hat: „Bei uns ist richtig Frauenpower angesagt“, freut sich Werner Theis.

Außer seiner Frau hat er noch vier weitere hochqualifizierte Mitarbeiterinnen in seiner Führungsriege. Da ist Dr. Julia Ritz. Sie ist Computerlinguistin. Alles, was mit der digitalen Verwertung von Sprache zu tun hat, fällt in ihr Aufgabengebiet. Oder Rada Kancheva. Sie ist studierte Informatikerin, ist aus Bulgarien nach Metzingen gekommen und hat inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. „Eigentlich setzen wir zwangsläufig auf Frauen“, sagt Karin Theis, „denn wir haben zwei Kinder: beides Frauen.“ Linda Weidenbacher hat im Betrieb das Marketing unter sich, ihre Schwester Franka Theis ist für alles zuständig, was mit dem Vertrieb zu tun hat.

Beginn vor 30 Jahren

Als das Ehepaar Theis vor 30 Jahren anfing, war die Welt gerade im Wandel. Wie in den nachfolgenden Jahren so oft. Aus den Unternehmen verschwanden nach und nach die Großrechner und die Lochkarten für die Datenverarbeitung. Das Ende der 80er Jahre brachte diese kleineren Rechner namens PC in mehr und mehr Haushalte und an Büroschreibtische, wo sie unter anderem elektrische Schreibmaschinen ersetzten. Und wie: mit Programmen, die einfach alles konnten, sogar Rechtschreibung.

Systag hat da mitgemischt und Hardware verkauft samt Schulungen für die Mitarbeiter ihrer Kunden. Die Programme mussten regelmäßig aktualisiert werden, sobald eine neue Version verfügbar war. Das Geschäft lief, und wäre vermutlich immer so weiter gegangen, hätte nicht eine Programmiersprache namens HTML eine erneute Revolution ausgelöst: Plötzlich war es möglich, sich über die Rechner zu verbinden.

Das Internet war erfunden, und spätestens von da an waren Computer keine Technikspielzeuge für Freaks und Nerds mehr. 2005, sagt Karin Theis, erlebte ihre Firma einen richtigen Bruch. Weil ohnehin alle am Internet hingen, spielten sich Software-Updates automatisch auf die Arbeitsplätze: „Das läuft seither automatisiert, damals ist eine ganze Sparte weggefallen.“

Immerhin waren die Führungsetage der Systag GmbH klug genug, wichtige Trends zu entdecken: Apps. Das hat sogar schon lange vor dem Erscheinen des ersten iPhones angefangen. Ein Manager, der auf sich hielt, hatte ein Handy der Marke Blackberry. Ein Kultgerät für Chefs, wie sich Karin Theis erinnert. Damit ließ es sich von unterwegs arbeiten, fast so komfortabel wie am Schreibtisch. Und als 2007 das iPhone kam, wollte das niemand, um damit zu telefonieren. Wer eins hatte, konnte seine Kollegen verblüffen, indem er sagte, dass um 14.27 Uhr ein Airbus in Stuttgart landet oder vermittels einer anderen App zielsicher den in der Dunkelheit des Abendhimmels erscheinenden Planeten als Venus identifizieren. App sei Dank.

Eine App aus dem Hause Systag hilft beispielsweise Werkstätten für Lastwagen. Die sind, zumindest in den Vereinigten Staaten, riesengroß. Ehe ein Mechaniker den für eine Probefahrt vorgesehenen Truck findet, muss er ihn suchen.

Das dauert fünf bis zehn Minuten. Die Parking-App aus Metzingen navigiert den Mitarbeiter nun bis zum Truck. Dieses Beispiel zeigt aber auch, dass Systag nach wie vor für Großkunden arbeitet und für Unternehmen und deren Anforderungen zugeschnittene Programme entwickelt.

Damit Systag das bewältigen kann, muss die Metzinger Firma auch ausbilden. Selbst Studenten, die frisch von der Uni kommen, wissen oft nicht genug über alle Details. Grundlagen haben sie wohl parat, aber wenn es um die Schnittstellen geht, benötigen sie Einarbeitungszeit.

Bei der Auswahl des Personals folgen die Chefs nur einem Gedanken: Die Leute müssen gut sein. Weder das Geschlecht noch die Nationalität, nicht die soziale Herkunft oder die Noten allein sind ausschlaggebend.

Demnächst werden sie einem jungen Mann eine Chance geben, der durchs Examen gefallen ist. Er hat nämlich eine Stärke, sagt Karin Theis: „Der hat Prüfungsangst, kann aber verdammt gut programmieren.“ Im Juli feiern die 20 Mitarbeiter, darunter acht Frauen. Das Unternehmen gibt es nämlich seit 30 Jahren, da ist ein kleines Fest mit prominenten Gästen erlaubt. Im Oktober gibt es bei Systag anlässlich der Frauenwirtschaftstage eine Podiumsdiskussion zum Thema Digitalisierung. Frauenwirtschaftstage ist eigentlich ein sperriges Wort. Drum sagt Werner Theis, der ja in seinem anderen Leben der Lyriker Walther ist, auch lieber Frauenpower dazu. Das versteht man sofort.