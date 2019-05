Bislang gab es in Petra Ulrich nur eine Ortschaftsrätin in Glems. Nun erhält sie Verstärkung. Sie wurde am Sonntag ebenso in den Rat gewählt wie Laura Fauser, Bianca Reusch und Julia Fauser. Damit haben die Frauen nun vier der insgesamt acht Sitze im Glemser Rat inne. Nicht mehr im Rat vertreten ist Otto Sailer, auch Sven Notheis, der vor einem Jahr als Nachrücker ins Gremium kam, verlor seinen Sitz.

Stimmenkönig bleibt Andreas Seiz, der bisherige Ortsvorsteher, der auch den souveränen Wiedereinzug in den Metzinger Gemeinderat schaffte. Auf ihn entfielen 360 Stimmen. Erich Gönninger wurde ebenfalls wieder in den Rat gewählt, er kam auf 321 Stimmen. Es folgen Laura Fauser (272 Stimmen), Christoph Schmauder (270), Petra Ulrich (248), Prof. Dr. Bernd Herr (218) und Julia Fauser (217). Knapp gescheitert ist Hirsch-Wirt Walter Dieterle, auf den 211 Stimmen entfielen.

Die Wahlbeteiligung lag bei gut 65 Prozent. Von 927 Wahlberechtigten haben 605 abgestimmt.