Seit dem 18. März 2020 steht offiziell fest, dass die Saison 2019/20 der 1. und 2. Liga der Handball Bundesliga Frauen (HBF) abgebrochen und damit nicht zu Ende gespielt wird. Bereits bekannt war, dass es keine sportlichen Absteiger aus den beiden Ligen geben wird. Auf Grundlage des Bundesratsbeschlusses des Deutschen Handballbundes (DHB), hat die HBF nun Entscheidungen zur Wertung der abgebrochenen Saison getroffen sowie die damit verbundenen Regelungen für die kommende Spielzeit aufgestellt.

Zur Ermittlung der Tabellenplatzierungen wird dabei die Abbruchtabelle (Stand 12. März) unter zu Hilfenahme der Quotientenregelung (Pluspunkte geteilt durch Anzahl der Spiele mal 100) herangezogen. Alle Entscheidungen wurden vom dafür zuständigen Gremium bestehend aus dem HBF-Vorstand und der Spielleitenden Stelle getroffen. Mitglieder des Vorstandes waren bei Entscheidungen, die ihren eigenen Verein direkt oder indirekt betreffen, von der Stimmabgabe ausgeschlossen.

Kein Zweitliga-Aufsteiger

Da bis zum Fristende am 15. April um 18 Uhr keine Lizenzanträge von Drittligisten bei der HBF eingegangen sind, wird es in der kommenden Saison keine Aufsteiger aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga geben. Andernfalls hätte die HBF, wie im Grundlagenvertrag mit dem Deutschen Handballbund (DHB) vereinbart, bis zu drei Aufsteiger in die 2. Bundesliga aufgenommen.

Aus der 2. Bundesliga steigen der Erstplatzierte HL Buchholz 08-Rosengarten sowie der sich auf dem Relegationsplatz befindliche Tabellenzweite SV Union Halle-Neustadt in die 1. Bundesliga auf. Die Entscheidungen gelten vorbehaltlich der für Mitte Mai vorgesehenen Lizenzentscheidungen. Nachrücker wäre der Tabellendritte BSV Sachsen Zwickau.

Aufstockung der Liga

Da es keine Absteiger gibt, wird die 1. Bundesliga für die Saison 2020/21 von bisher 14 auf 16 Teams aufgestockt, die 2. Bundesliga besteht in der kommenden Spielzeit aus 14 Mannschaften. Die Abstiegsregelungen für die kommende Saison werden so getroffen, dass ab der darauffolgenden Saison 2021/22 die ursprünglichen Ligastärken wieder erreicht werden (1. BL 14 / 2. BL 16).

Internationale Startplätze

Für die Champions-League-Saison 2020/21 wird gemäß der Abbruchtabelle Tabellenführer Borussia Dortmund gemeldet. Die HBF wird sich außerdem um eine Wildcard für den Zweitplatzierten SG BBM Bietigheim bei der Europäischen Handball Föderation (EHF) bewerben.

Für die European Handball League (EHL, ehemals EHF-Cup) 2020/21 werden die SG BBM Bietigheim und die TuS Metzingen gemeldet. Sofern der weitere zur Verfügung stehende Startplatz nicht über den DHB-Pokal 2020 ermittelt werden kann, rückt der Tabellenvierte HSG Blomberg-Lippe nach. Die HBF wird darüber hinaus bei der EHF einen zusätzlichen Startplatz für die European Handball League beantragen, dies für den Tabellenfünften Thüringer HC (sofern kein Startplatz über den DHB-Pokal 2020 ermittelt werden kann).

Meisterfrage

In der Saison 2019/20 wird kein Deutscher Meistertitel vergeben. Maßgeblich für diese Entscheidung war, dass zum Zeitpunkt des Abbruchs noch fast ein Drittel der Saison zu spielen war und unter anderem auch das direkte Duell zwischen dem Tabellenzweiten SG BBM Bietigheim und Tabellenführer Borussia Dortmund in der MHP-Arena Ludwigsburg ausstand. Analog zu dieser Entscheidung wird auch in der 2. Bundesliga kein Meistertitel vergeben.

DHB-Pokal / Final4 2020

Für die Endrunde um den DHB-Pokal, das OLYMP Final4, wird aktuell eine Verlegung in die zweite Jahreshälfte geprüft. Bereits erworbene Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Die Handball Bundesliga Frauen wird den DHB-Pokal 2020/21 ausschließlich mit Mannschaften aus dem Bereich der HBF durchführen. Über den genauen Modus wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Der Termin für das OLYMP Final4 2021 steht bereits fest (15. und 16. Mai 2021, Porsche-Arena Stuttgart). Zuvor wurde gemäß der Beschlussvorlage des Deutschen Handballbundes (DHB) für den Bundesrat geregelt, dass der DHB-Pokal für die Saison 2020/21 in seiner ursprünglichen Form (mit Pokalsiegern der Landesverbände) ausgesetzt wird, die Ligaverbände jedoch einen entsprechenden Wettbewerb um den DHB-Pokal ausrichten können.

Ferenc Rott in Arbeitsgruppe

Für die neue Saison wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die nun erarbeiten soll, wie ein möglicher Spielplan für die kommende Runde aussehen kann. Mit dabei ist Ferenc Rott, Manager und Geschäftsführer der TuS Metzingen. „Ende der Woche wird es eine erste Telefonkonferenz geben. Man wird allerdings noch abwarten müssen, wie sich alles entwickelt. Das kann leider noch Wochen oder Monate dauern“, sagt Rott, der die Entscheidungen der HBF vorbehaltlos unterstützt. „Es war und ist alles angemessen und richtig. Auch der Zeitpunkt des Abbruchs. Und wenn eine Saison nicht zu Ende gespielt wird, soll es auch keinen Meister geben. In keiner Sportart.“

Die Saison 2019/2020 ist damit faktisch beendet. Wobei Ferenc Rott hofft, dass sich seine Spielerinnen so verhalten, wie ihm zu Hause jeden Tag vor Augen geführt wird. „Sportler können nicht ohne Sport.“ Seine Ehefrau Edina sei fitter den je, behauptet er. Irgendwann wird die TusSies-Trainerin ihre Mädels auch wieder um sich scharen.

Es gilt, sich auf eine Saison vorzubereiten, deren Beginn noch ungewiss ist. An den Handball als solchen muss man sich wieder heran tasten – auch mit Spielen. „Wenn der Fußball mit Geisterspielen wieder losgeht, die nun sogar von Politikern gefordert werden, kann man anderen Sportarten Training und Testspiele nicht verwehren“, sagt Ferenc Rott. In der Tat wird es da in nächster Zeit noch zu gewaltigen Diskussionen kommen.