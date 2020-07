Negativ kann manchmal sehr positiv sein. „Sie ist negativ, ihr Freund auch“, hat Ferenc Rott, Manager des Frauenhandball-Bundesligisten TuS Metzingen, gestern morgen verkündet. Die Erleichterung war ihm anzuhören. Nachdem sich eine Spielerin der TusSies in der Heimat mit Corona infiziert hat, wurde ihre Kontaktperson Nummer eins, eine Mitspielerin, die sie zusammen mit ihrem Freund vom Flughafen abgeholt hat, ebenfalls getestet. Gestern Morgen kam nun die erlösende Nachricht vom Gesundheitsamt: Test negativ, kein Corona. Selten wurde eine negative Nachricht so positiv aufgenommen.

Die ganze Mannschaft hat sich über die Nachricht unbändig gefreut

„Man kann sich gar nicht vorstellen, wie happy sie ist. Die ganze Mannschaft hat sich über die Nachricht unbändig gefreut“, sagte Ferenc Rott. Weil die „negative Spielerin“ nämlich beim Trainingsauftakt vergangene Woche dabei war, schwebten die TusSies als Kontaktpersonen der zweiten Kategorie in latenter Gefahr. Trainerteam und das Team ums Team auch.

TusSies haben in der schwierigen Situation alles richtig gemacht

Dazu gehört auch der Manager. Der betont, dass man alles richtig gemacht hat. Sofort wurde das Gesundheitsamt eingeschaltet, die Spielerin hat sich bis zum Bekanntwerden des Ergebnisses isoliert. Trainingsformen mit Abstand wurden gewählt, und die Mädels haben sich vorbildlich an ein verschärftes Hygienekonzept gehalten.

Jetzt ist alles fast wieder gut

Seit gestern Morgen ist also fast alles wieder gut. Die infizierte Spielerin zeigte von Beginn an nur geringe Symptome. Ihre Quarantäne, in der sie vom Gesundheitsamt betreut wird, endet am 14. Juli. Bis dahin wird sie per diverser Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden gehalten, was ihre Freundinnen in der Vorbereitung so alles leisten müssen.