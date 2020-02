Es war ein Spiel, das von den Abwehrreihen geprägt wurde. Hüben und drüben ließ man nicht viel zu, beidseitig tat man sich im Angriff schwer, Lösungen zu finden.

Von guter Abwehr zu wenig profitiert

Nach anfänglichen Problemen übernahm die TuS Metzingen das Kommando. „Blomberg hatte es sehr schwer gegen uns, wir konnten von der guten Abwehr aber nur bedingt profitieren“, analysierte TuS-Trainerin Edina Rott das 10:13 zur Pause. Die TuS war besser, hätte mit weniger Fehlern sicher höher führen können.

Vier Siebenmeter finden nicht ins Netz

In Halbzeit zwei spielte man mutiger nach vorne – aber immer noch nicht fehlerfrei. Hinzu kam eine furchtbare Siebenmeterquote von 6/2. Simone Petersen (2), Marlene Zapf und Dorina Korsos lochten teilweise kuriose Fahrkarten. So stand es plötzlich 21:21 (51.), Blomberg hatte alle Trümpfe in der Hand – dann ging es ganz schnell. Patrica Kovacs bewies zwei Mal Durchsetzungsvermögen, Nicole Roth hielt einen ganz wichtigen Ball, Bo van Wetering fasste nach, als Marlene Zapf zuvor an HSG-Keeperin Veith gescheitert war (21:24, 53.). Auch auf die Annäherung zum 23:24 hatte man entsprechende Antworten. Am Ende gewannen die TusSies völlig verdient mit 28:24. Das Leben hat man sich zwischendurch selbst schwer gemacht.

Marlene Zapf und Patricia Kovacs trafen je sechs Mal. Von Maren Weigel kam ein Fünferpack, Bo van Wetering und Anika Niederwieser folgen mit drei Treffern in der pinken Scorerliste.