Am Langergericht Tübingen findet heute Nachmittag der Prozessauftakt im Fall des versuchten Mordes an einer 82-Jährigen in Metzingen statt. Die 38-jährige Schwiegertochter ist angeklagt, maskiert mit ihrem Schlüssel die Wohnung der Seniorin betreten zu haben. Dort wollte sie die schlafende Frau erwürgen.

Angeklagte schweigt

Da dies nicht gelang, versuchte sie laut Anklageschrift, ihre Schwiegermutter zu ersticken. Erst als sich die Seniorin tot stellte, lies sie von ihr ab. Die Angeklagte befindet sich derzeit im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg. Bislang macht sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.