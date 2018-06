Marketing Frau der ersten Stunde hört auf

Metzingen / swp

Nach 18 Berufsjahren endet die Ära Marion Borchers in der Tourist-Information am Lindenplatz. Mit Blumen und einem Wellness-Korb wurde sie am vergangen Freitag von Jochen Krohmer, Geschäftsführer der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Seit 2000 war Marion Borchers, als Frau der ersten Stunde, das Gesicht und somit das Aushängeschild der Tourist-Information in Metzingen.

Auch die Geschäftsstelle der Veranstaltungsring Metzingen gehörte am Anfang noch mit zu ihren Aufgaben. Stets freundlich und kompetent kümmerte sie sich um die Wünsche und Anfragen der Besucher, die den Weg in ihr kleines Büro auf dem Metzinger Marktplatz fanden.

Mit steigenden Besucherzahlen aus dem In- und Ausland wurden auch die Anforderungen an die Tourist-Information in Metzingen größer, und Marion Borchers zog mit ihrem Büro auf den Lindenplatz. Sie war auch von Anfang an dabei, als im Jahr 2012 die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH gegründet wurde.

Mit einem weinenden und lachenden Auge freut sich Marion Borchers auf ihren neuen Lebensabschnitt. Priorität hat jetzt die Familie mit fünf Enkelkindern, und sicher wird die eine oder andere Reise in der Planung sein.