Nachgefragt Fragen zum Transport

Joachim Lenk

Wer meldet einen Schwertransport an?

Andrea Kopp Die Anmeldung des Großraum-/Schwertransports (GST) erfolgt durch den Transporteur bei der für den Firmensitz zuständigen Behörde. Diese prüft, welche Landkreise und Polizeidienststellen von der Strecke betroffen sind und beteiligt diese am Genehmigungsverfahren. Die letztliche Transportstrecke wird von der Behörde vorgegeben.

Wer bezahlt den Einsatz der Polizei?

Die Polizeikosten für einen GST trägt der Transporteur. Gebührenbescheide für eine polizeiliche Begleitung werden landesweit zentral vom Polizeipräsidium Freiburg erlassen. Die erforderlichen Daten werden von den für die Transportbegleitung zuständigen Präsidien dorthin übermittelt. Gebühren werden im Halbstundensatz in Höhe von 30 Euro pro Beamter erhoben. Diese sind an die Landesoberkasse Baden-Württemberg zu überweisen. Es fallen natürlich auch bei den Behörden Gebühren an, die von dort separat erhoben werden.

Welche Polizeibeamten begleiten einen Schwertransport?

Das ist abhängig von Umfang, Aufwand und zeitlicher Dauer eines Transports, ob die Begleitung durch Kräfte der Polizeireviere oder der Verkehrspolizei stattfindet. Sind beispielsweise innerhalb des Polizeipräsidiums Reutlingen mehrere Reviere betroffen, wie im vorliegenden Fall, erfolgt die Begleitung bis nach Feldstetten durch die Verkehrspolizei, um eine mehrfache Übergabe des GST zu vermeiden. Ebenso bei zu erwartenden längeren Begleitungen, da sonst Kräfte des Streifendienstes der Polizeireviere zu lange gebunden wären.

Entlang der rund 80 Kilometer langen Strecke zwischen Plochingen und Schelklingen stehen hunderte Halteverbotsschilder. Wer stellt die auf?

Die Anordnung erfolgt durch die zuständige Behörde. Das Aufstellen der Verkehrszeichen ist Aufgabe des Transporteurs. Während des Transports erfolgt durch die Polizei und die Transportfirma eine Voraufklärung, ob alles frei ist. Die Transportfirma sorgt natürlich auch für den Auf- und Abbau von anderen Hindernissen und Verkehrszeichen. Wird die Transportstrecke durch einen Falschparker blockiert, wird durch die Polizei ein Abschleppunternehmen beauftragt. Da ist dann eine gebührenpflichtige Verwarnung fällig. Sollte es zu einer zeitlichen Verzögerung kommen, muss der Verursacher auf zivilrechtlicher Ebene eventuell auch mit einem Kostenbescheid der Transportfirma wegen der Ausfallzeiten rechnen. Also gilt: Schilder unbedingt beachten.