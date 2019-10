Als Alfred Krebs am Ufer des Kaltentalsees steht und seine Tabakpfeife in den Händen hält, fehlt nicht viel, sich ihn als weitgereisten Seemann vorzustellen. Während er weiße Tabakrauchschwaden ausstößt, schweift sein Blick über das idyllisch daliegende Gewässer und nur das entfernte Gezeter der Enten durchbricht die fast schon heimliche Stille.

Zwei Jahre bei der Marine

Und tatsächlich hätte nicht viel gefehlt, und Alfred Krebs würde heute statt im Bad Uracher Forst an der deutschen Küste stehen. Als junger Mann jedenfalls ging er zwei Jahre lang zur Marine und ließ sich die Kieler Seeluft um die Nase wehen. Damals, so erzählt er, wollte er, entgegen dem Wunsch seines Vaters, auf keinen Fall in dessen Fußstapfen treten und Förster werden. An den heimatlichen Wald in Boxtal, bei Wertheim am Main gelegen, hatte er damals nicht nur gute Erinnerungen: „Als kleiner Bub musste ich viel im Wald arbeiten“, erinnert sich Alfred Krebs. Sein Gastspiel in Norddeutschland war gleichwohl von vorübergehender Natur und die Liebe zum Wald gewann die Oberhand. „Vielleicht liegt es in den Genen“, zuckt er mit den Achseln. Möglich wäre es.

Waldhüter seit über 200 Jahren

Bereits sein Ur-, Ur-, Urgroßvater Johann Michael Roth war im Jahr 1807 von der Gemeinde Boxtal als Waldhüter angestellt. Seither setzte sich diese (Familien-)Tradition fort. Nach dem Studium der Forstwissenschaft legte Alfred Krebs im Jahr 1979 jedenfalls das Staatsexamen ab. Bereits während seiner Lehrzeit verantwortete er eine der ersten Forsteinrichtungen in Urach mit. Wie er sich erinnert, ging ihm schon damals beim Anblick der felsigen Buchenhänge durch den Kopf: „Achja, hier könnte ich alt werden.“ Doch ehe er das Uracher Forstamt übernahm, leitete er zunächst neun Jahre lang jenes in Burladingen. Auf den Tag genau vor 21 Jahren, am 1. Oktober 1998, trat er schließlich seinen Dienst in Bad Urach an. An seinem Geburtstag.

Mitunter auch turbulent

Alfred Krebs wird heute 67 Jahre alt und gleichzeitig ist es der erste Tag seines neuen Lebens. Gestern, am 30. September, endete seine Dienstzeit offiziell. Ein Tag an dem er einen Satz mit Überzeugung aussprechen kann, der von innerer Ruhe und Ausgeglichenheit zeugt: „Ich habe keinen Tag meines Arbeitslebens bereut“, sagt er während er am Kaltentalsee steht und die vergangenen Jahre Revue passieren lässt. Dabei waren diese nicht nur von heimlicher Waldesruhe geprägt. Ob es 1999 der Jahrhundertsturm Lothar mit verheerenden Schäden war, die Verwaltungsreform des Landes im Jahr 2005, in dessen Zuge auch das Uracher Forstamt dem Landratsamt zugeteilt wurde, oder aber die Gründung des Biosphärengebiets Schwäbische Alb im Jahr 2007. Insbesondere Waldflächen aus der Bewirtschaftung herauszunehmen habe viel Überzeugungskraft gekostet, erinnert sich Krebs an eine Herkulesaufgabe und lange Diskussionen mit Gemeinderäten. Seit 2005 war Krebs zuständig für insgesamt zehn Reviere. Als Geschäftsteilleiter war er der Chef der dortigen Förster und Waldarbeiter. Mit seinem Titel konnte Krebs derweil wenig anfangen. Selbst nannte er sich lieber „Forstmeister aus Urach“.

Unterschiedliche Interessen abwägen

Und als solcher war es ihm stets ein Anliegen, die unterschiedlichen Interessen der Kommunen unter einen Hut zu bringen und dem Waldbau ebenso, wie dem Holzmarkt, dem Naturschutz oder dem Tourismus zum Recht zu verhelfen. Ein Spannungsverhältnis, das ihn immer wieder neu forderte, das gleichzeitig aber „unheimlich Spaß“ gemacht habe. Ohnehin findet er, die junge Generation im Blick: „Ich kann nur jedem raten, das zu studieren.“ Sein Blick auf den Nachwuchs schulte er unter anderem an der Hochschule in Nürtingen. 17 Jahre lang gab er dort Vorlesungen. Zusätzlich, so überschlägt er, habe er über die Jahre rund 1000 Studenten durch die Wälder in der Region geführt. Sich mit ihnen auseinanderzusetzen und ihren kritischen Blick zu schulen, ein Herzensanliegen.

Der Natur vertrauen

Die nachfolgenden Generationen werden sich in Zukunft wohl an veränderte Rahmenbedingungen gewöhnen müssen. Der Klimawandel kommt für Krebs jedoch nicht überraschend. Seit 30 Jahren beobachte man, dass der CO 2 -Gehalt der Luft steige. Dass sich die Auswirkungen aber so schlagartig zeigen, überrascht den Waldexperten schon. Vor allem die Trockenperioden lassen die Wälder leiden, insbesondere in den warmen Regionen. Panik ist Krebs’ Sache aber nicht. „Man sollte der Natur mehr vertrauen“, sagt er und meint die Selbstregulierungskräfte des hiesigen Laubwalds. „Die Vielfalt macht es. Wie so oft im Leben.“

Auf Wegesrand achten statt auf Baumwipfel

Vielfältig, so hat es sich Alfred Krebs vorgenommen, wird er auch seinen verdienten Ruhestand gestalten. Er will sich Zeit für Bücher und Spaziergänge nehmen. Dabei wird er, schon seiner Frau zu liebe, künftig vor allem auf die Fauna und Flora am Wegesrand achten, statt mit fachmännischem Blick in die Baumwipfel zu blicken. Immer wieder dürften ihn seine Wege auch an den Kaltentalsee führen. Er ist zwar nicht die norddeutsche Küste, aber einer von Alfred Krebs’ erklärten Lieblingsplätzen. Hier stopft er sich dann seine Pfeife, bläst Tabakwolken in die Luft und lässt sich in aller Ruhe faszinieren von der belebten Natur.

Das könnte dich auch interessieren: