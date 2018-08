Grafenberg Flugzeuge, Oldtimer und ein Hock

Grafenberg / swp

Der nunmehr 22. Grafenberger Ferienhock steht bevor. Am Sonntag, 12. August, wird rund um die Rienzbühlhalle gefeiert. Damit es für alle Gäste, ob Jung oder Alt, an diesem Tag wieder etwas Besonderes zu sehen und erleben gibt, findet gleichzeitig das 14. Oldtimer- und Traktorentreffen statt.

Ausstellung geplant

In diesem Jahr gibt es sogar eine Sonderausstellung zum Thema „IHC – Mc Cormick“. Erstmals wird es auf dem Platz hinter der Halle auch eine große Modellflugzeugausstellung der Modellflugfreunde Grafenberg geben. Veranstaltet wird der Hock vom Gesangverein Grafenberg, wobei das Oldtimertreffen vom Liederkranz organisiert wird. Ab 11 Uhr wird für das leibliche Wohl gesorgt und zwar mit: Essen vom Grill, Kaffee und Kuchen zur Mittagszeit und selbstverständlich allerlei gekühlten Getränken, und zum ersten Mal auch mit frischem Bier vom Faß.

Info Der Liederkranz Grafenberg lädt Oldtimerbesitzer dazu ein, ihre Schmuckstücke am Sonntag zu präsentieren. Sollte also jemand stolzer Besitzer eines alten Fahrzeuges, egal welcher Art sein, könnte er es am Sonntag präsentieren.