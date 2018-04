Segelfliegen Flugtraining in Frankreich und Italien

Grabenstetten / swp

Kurz vor Beginn der Segelflug Bundesliga bereiten sich die Grabenstetter Piloten in den Alpen auf den Saisonstart am kommenden Wochenende vor. Ein Teil der Fliegergruppe schwört seit Jahren auf das Wetter in der Lombardei und hatte über Ostern ihren Startplatz am Südende des Comer See in Alzate Brianza. Eine zweite Gruppe ist momentan noch in Südfrankreich auf dem Flugplatz in Puimoisson unterwegs.

Die Gruppe in Italien um Jürgen Theiss traf am Ostersonntag direkt auf hervorragende Wetterbedingungen, sodass sie gleich mit Flügen über 500 Kilometer beginnen konnten. Diese reichten über den Gardasee bis nach Bozen in Südtirol und im Westen bis an den Mont Blanc, dem höchsten Berg der Alpen, an der Grenze zu Frankreich gelegen. Die Bedingungen waren so gut, dass die Piloten mühelos auf 5000 Meter über Meeresspiegel steigen konnten.

Da ihre Flugzeuge bei solchen Einsätzen mit Sauerstoffanlagen ausgerüstet sind, macht ihnen die große Höhe nichts aus. Nur die Kälte von minus 30 Grad Celsius begrenzte den Aufenthalt in dieser Höhe auf Dauer. Nichtsdestotrotz waren sie bei allen Flügen gute sechs Stunden unterwegs. Das Panorama in dieser klaren Luft mit den frisch eingeschneiten Bergen im Norden und das spiegelnde Wasser der oberitalienischen Seen ließ die Piloten abends mit strahlenden Augen landen.

Wenn die Frankreichgruppe am nächsten Wochenende zurückkehrt, sind die Grabenstetter Ligapiloten wieder vollzählig und können hoch motiviert in ihre siebte Saison in der zweiten Segelflugbundesliga starten. „Der Aufstieg in die Erste Bundesliga war letztes Jahr mehrfach in greifbarer Nähe“, schreiben die Grabenstetter Segelflieger. „Vielleicht gelingt es ja in diesem Jahr tatsächlich.“