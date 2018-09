Metzingen Fliegende Menschen und der Prinz der Clowns

Metzingen / Regine Lotterer

Der Bongertwasen wird drei Tage lang zur großen Bühne für Artisten, Clowns und exotische Tiere: Vom 16. bis zum 18. Oktober gastiert der Zirkus Charles Knie auf dem Metzinger Festplatz. Für Aufsehen dürfte dabei nicht allein die Show in der Manage sorgen, schließlich gleicht schon die Anreise der Artisten einem kleinen Spektakel. 207 Fahrzeuge bringen Mensch und Material in die Sieben-Keltern-Stadt. Quartier beziehen 200 Tiere und 92 Mitarbeiter, allein 600 Meter Zäune und 9000 Meter Stromleitungen werden aufgestellt und verlegt. Das Hauptzelt wartet mit einer Kuppelhöhe von 13 Metern auf und bietet Platz für knapp 1500 Besucher.

Von März bis November tourt der Zirkus Charles Knie durch die gesamte Bundesrepublik. Ihr Quartier schlagen Akrobaten und Artisten in etwa 50 Städten auf. Mit seinem Showprogramm will der Zirkus Unterhaltung für alle Generationen bieten, sagt Patrick Adolph, Pressesprecher von Charles Knie. Besonders großen Wert lege der Zirkus auf die Qualität seiner Show, wie der Pressesprecher betont. Aus diesem Grund sei der Zirkus besonders stolz darauf, dass er den bekannten Tierlehrer Alexander Lacey verpflichten konnte. Der gebürtige Engländer hat für seine gemischte Raubtiernummer bereits zahlreiche Preise eingeheimst. Unter anderem erhielt er die die höchste Auszeichnung beim „Internationalen Circusfestival von Monte Carlo“.

Neben Laceys Raubtieren gehören viele hauseigene Tiere zum rollenden Zoo des Zirkus’. Darunter sind Pferde, Zebras, Kamele, exotische Rinder und sogar Kängurus zu finden. Für die Betreuung der Menagerie zeichnet Tierlehrer Marek Jama verantwortlich. Er bildet die Tiere auch aus und präsentiert sie in der Manege. Im vergangenen Jahr erhielt er beim 41. Circusfestival von Monte Carlo den begehrten „Silbernen Clown“ für seine hervorragenden Tiernummern.

Apropos Clown. Auch in Metzingen wird einer jener lustigen Männer mit roter Nase zu sehen sein. In seinem Fall handelt es sich sogar um einen Prinzen. Gefunden haben ihn die Verantwortlichen in Venezuela, nun tritt er erstmals in einer deutschen Manege auf. Der „Prince of Clowns“ hat dabei den Anspruch, sein Metier zu revolutionieren.

Für tüchtigen Nervenkitzel unter der Zirkuskuppel wollen die „Flying Wulber“ sorgen. Pressesprecher Patrick Adolph beschreibt die Nummer als „das schönste Flugtrapez Italiens“. Bei der sechs Köpfe starken Gruppe, so Adolph, stimme nicht nur die artistische Leistung aus unterschiedlichen Flugfiguren, die Trapezkünstler seien darüber hinaus auch Meister der traumhaften Inszenierung. Selbstredend beherrschen diese fliegenden Menschen den legendären dreifachen Salto-Mortale.

Um in Europa auftreten zu können, haben die Messoudi-Brüder eine weite Anreise in Kauf genommen. Die Geschwister stammen aus Australien und begeistern das Publikum mit Kraft und Ästhetik. In atemberaubenden Tempo formen die vier Handstandkünstler immer wieder neue Figuren und lebendige Skulpturen, schwärmt Pressesprecher Patrick Adolph. Rund 150 Minuten Showprogramm, einschließlich einer längeren Pause, werden dem Publikum während einer Aufführung im Zirkuszelt geboten. Freuen dürfen sich die Gäste auf 22 Darbietungen, für die passende Musik sorgt übrigens ein acht Mann starkes Orchester das live spielt. Außerdem gibt es ein Showballett.