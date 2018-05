Metzingen Fliegende Kugeln und spritziger Rosé

Metzingen / Von Kirsten Oechsner

Der Franzosen liebste Freizeitbeschäftigung kommt auch in Metzingen gut an: Ein Mal im Monat fliegen sonntags die silbernen Boule-Kugeln über den geschotterten Platz des Forsthofs. Mit dem Ziel, der kleinen hölzernen „Cochonet“ so nahe wie möglich zu kommen.

Klar geht’s um Punkte und den Sieg, doch viel wichtiger ist den Frauen und Männern der Spaß am Spiel und am Zusammensein. Ein Stück französische Lebensart nach Metzingen zu bringen, das ist das Ziel des unverbindlichen Boule-Treffs: „Ich weiß gar nicht mehr, vor wie vielen Jahren wir damit begonnen haben“, erklärt Ulrike Lamp-Schaich.

Doch weshalb die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Metzingen-Noyon das zwanglose Treffen initiierte, hat sich bis heute nicht geändert: „Wir wollen unseren Mitgliedern und anderen Menschen Frankreich in Erinnerung bringen und ihnen einen Sonntagvormittag unter Freunden ermöglichen.“

Im Lauf der Jahre hat sich ein fester Kern an Mitspielern herauskristallisiert, andere kommen sporadisch und immer wieder finden Neulinge den Weg zu der losen Gruppe. Gestern waren es gleich zwei Premieren-Mitspieler. Sie sind sofort mittendrin in der fröhlichen Runde, bekommen silberne Kugeln in die Hand gedrückt und schon geht’s mit einem Ritual los: „Boule, Boule, Boule“ ruft Ulrike Lamp-Schaich und 13 Kugeln fliegen durch die Luft in Richtung „Cochonet“.

Immer diejenigen, die der Mini-Kugel aus Holz am nächsten sind, bilden eine Mannschaft. Feste Teams gibt es nicht, die Neulinge werden sofort integriert und entpuppen sich als hervorragende Boule-Spieler. Kein Wunder: „Ich spiele jeden Dienstag, bei gutem Wetter sogar im Winter“, erzählt eine Seniorin aus Neuhausen. Konzentration und Augenmaß sind in der Regel gefragt, um einerseits die eigenen Kugeln so nah wie möglich an die „Cochonet“ zu werfen oder die der Gegner davon wegzuschießen.

Doch in Metzingen ist das Boule-Spiel auch ein bisschen mit Glück verbunden, denn beim Gelände des Forsthofes handelt es sich um ein „terrain très difficile“ – ein schwer zu bespielendes Areal. „Viele Steine, aber auch kleine Äste oder andere Dinge liegen hier herum“, weiß Ulrike Lamp-Schaich.

Damit lässt sich’s leben, denn die Atmosphäre ist den Spielern wichtig: „Es ist einfach immer nett“, meint eine Spielerin, die ganz einfach nur eines haben möchte: Spaß.

Ihr Können schätzt sie realistisch ein: „An das Geschick der Franzosen kommen wir nicht ran“, ist sie sich sicher. „Wenn ich in Frankreich im Urlaub bin, dann wird dort eher nicht gespielt“, gibt die Metzingerin zu. Das versteht ein Mitspieler voll und ganz: „Die Franzosen haben das Boulespielen in den Genen, die beherrschen es ganz anders.“

Doch gespielt wird authentisch nach den Pétanque-Regeln, dabei ist die Dauer eines Spiels nicht festgelegt: Die Mannschaft von zweien, die als erstes 13 Punkte hat, gewinnt. Und das kann unter Umständen dauern, wenn nicht die großen Abräumer darunter und die beiden Teams ausgeglichen sind.

Jede Kugel einer Mannschaft, die der „Cochonet“ am nächsten ist, gibt einen Punkt. Manchmal geht’s dabei um wenige Zentimeter, wird bei unterschiedlicher Meinung über die Abstände das Maßband hervorgeholt.

Doch laute Worte sind keine zu hören, Fairness ist angesagt unter den Boule-Spielern aus Metzingen und Umgebung.

Die sind nicht zwangsläufig alle Frankreich-Fans und dem Nachbarland eng verbunden, einem Metzinger hat es das Spiel selbst und die Gemeinschaft auf Zeit unter Gleichgesinnten angetan: „Mir gefällt diese Kombination aus Konzentration und Geschick“, fasst er seine Begeisterung zusammen. „Und ich bin draußen in der Natur und an der frischen Luft.“

In Frankreich sind die Boule-Plätze meistens mittendrin im Ort, umgeben von Cafés und Restaurants. Die fehlen auf dem Forsthof zwar, aber nach knapp zwei Stunden Boule machen es sich die Spieler vor Ort auch gemütlich: Bei einem französischen Rosé und Knabbereien geht’s weiter mit dem Zusammensein, es wird viel gelacht und geredet. Über Gott und die Welt, Frankreich und das Boule-Spiel an sich.

Doch wer die einzelnen Partien gewonnen oder verloren hat, ist kein Thema. Das Spiel ist der Star und nicht die Sieger, die Freunde am Boule steht im Vordergrund.