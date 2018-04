Metzingen Flagge zeigen für die Freundschaft

Die beiden Stadtoberhäupter aus Noyon und Metzingen unterstützen die Partnerschaftsidee, ebenso wie viele Bürger beider Städte. Radler haben die Distanz zwischen Schwaben und Frankreich schon öfter bewältigt. Das Boule-Spielen am Forsthof kommt bestens bei den Metzingern an. © Foto: Fotos: Eva-Maria Linhart

Metzingen / Regine Lotterer

Die Nachbarschaft galt lange als schwierig: Deutsche und Franzosen standen sich allein im 20. Jahrhundert zwei Mal als erbitterte Feinde auf den Schlachtfeldern gegenüber. Der erste große Krieg fand vor genau 100 Jahren sein Ende. Das Waffenstillstandsabkommen unterzeichneten die Gegner seinerzeit im Wald von Compiègne. Nicht weit davon entfernt liegt die Stadt Noyon, mit der Metzingen seit beinahe vier Jahrzehnten freundschaftlich verbunden ist. Die geografische Nähe zwischen den beiden französischen Orten ist selbstredend dem Zufall geschuldet, dennoch sind beide Symbol für einen epochalen Wandel in den deutsch-französischen Beziehungen. Aus erbitterten Gegnern wurden Partner, beide Nationen gehören heute zu den tragenden Säulen der Europäischen Union. Dass aus altem Groll Verständnis für den anderen erwuchs, ist nicht zuletzt Städtepartnerschaften wie jener zwischen der Kommune im französischen Nordosten und jener im schwäbischen Ermstal zu verdanken.

Gut 100 Mitglieder halten im Metzinger Partnerschaftsverein den Freundschaftsgedanken hoch. Wer selbst erfahren möchte, wie gelebte Völkerverständigung aussieht, kann an der Reise des Metzinger Vereins vom 8. bis zum 10. Juni nach Noyon teilnehmen. Es gibt noch freie Plätze im Bus, Anmeldungen nimmt die Vereinsvorsitzende Ulrike Lamp-Schaich bis zum 8. Mai per E-Mail unter uli.schaich@t-online.de oder unter Telefon (0 71 23) 6 19 42 entgegen.

„Mit solchen Begegnungen wollen wir das gegenseitige Verständnis fördern“, sagt Lamp-Schaich. Kulturelle Unterschiede gebe es durchaus zwischen den beiden Nationen, weswegen im Umgang miteinander Toleranz gefragt sei. „Dennoch sollten wir uns die Hand reichen, schließlich sind wir alle Menschen.“ Städtepartnerschaften hält Lamp-Schaich nach wie vor für eine wichtige Einrichtung, weil sie es den Bürgern beider Nationen ermöglichen, persönliche Kontakte und Freundschaften zu knüpfen. Das wiederum erschwere es politischen Brandstiftern, die Menschen gegeneinander zu hetzen. Solche Bande, so hoffen die Europaenthusiasten, tragen die Union auch durch die derzeit eher turbulenten Zeiten. Die Metzinger jedenfalls leisten ihren Teil zum friedlichen Miteinander auf dem Kontinent: Im vergangenen Jahr richteten sie ein Treffen der Metzinger Partnerstädte aus, neben Franzosen kamen Delegationen aus England und Ungarn. „Wir wollten damit auch auf die europäische Krise reagieren und alle an einen Tisch bringen“, erklärt Ulrike Lamp-Schaich die Intention.

Zum Gegenbesuch reist dieses Jahr übrigens nicht allein der Partnerschaftsverein nach Noyon, auch die Martinskantorei tritt den Weg nach Westen an. 42 Sänger fahren über die Pfingstfeiertage in die Partnerstadt, um gemeinsam mit einem französischen Chor ein Konzert in der dortigen Kathedrale zu geben. Metzinger, die hören wollen, was die Kantorei aufführt, können den morgigen Gottesdienst in der Martinskirche besuchen, er beginnt um 9.30 Uhr.

Dass sich auch die als eher zurückhaltend geltenden Schwaben für die lockere französische Lebensart begeistern lassen, beweist der Partnerschaftsverein mit seinen sonntäglichen Einladungen zum Boule-Spielen. „Das kommt sehr gut an“, freut sich Ulrike Lamp-Schaich. Zum nächsten Termin am 27. Mai ist jeder ab 10.30 Uhr am Metzinger Forsthof willkommen. Selbstverständlich gibt es an diesem Vormittag auch ein Gläschen Wein und eine Kleinigkeit zu essen. Die nächste große Delegation aus Noyon wird im Februar 2019 in der Kelternstadt erwartet. Gemeinsam soll dann das 50-jährige Bestehen der Metzinger Musikschule begangen werden. Schließlich überwindet auch die Musik Grenzen.