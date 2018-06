Hockete Fischerfest

Dettingen / swp

„Mit unserem Speisenangebot heben wir uns von anderen Festen ab“, meinte Michael Gerg, Vorsitzender des Fischereivereins Ermstal, der am Wochenende bei bestem Wetter sein traditionelles Fischerfest feierte. Es findet seit 1996 statt, zunächst auf dem Festplatz, ab 2002 dann auf dem neuen Vereinsgelände an der Erms.

Schon am Samstagabend wurde deutlich mehr verkauft, als gedacht. „Der große Andrang kommt ja immer am Sonntag, der eine Art Familienfest ist“, so Gerg. „Wir hoffen, dass wir dann noch genügend Fisch haben.“ Bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft habe man erlebt, dass Fisch sozusagen paketweise mit nach Hause genommen wurde, um ihn vor dem Fernseher zu verzehren. Gebackene Forelle, Zander, Calmares, Makrele als Steckerlfisch sowie Heringsbrötchen seien einfach eine Delikatesse. Stolz sei man auch auf das reichhaltige Kuchenbuffett. „Wir hatten auch schon mal Musik beim Fest“, berichtet Ehrenvorsitzender Wolfgang Vöhringer. „Aber das kam nicht so gut an. Fischer sind eher ruhige Leute. Wer kommt, will das Essen und die traumhafte Kulisse genießen und sich unterhalten.“ Lediglich am Sonntag trete ein Zauberer aus dem eigenen Verein für die Kinder auf.

„Mit dem Fest möchten wir uns in der Öffentlichkeit präsentieren“, sagte Gerg. „Aber öfter als alle zwei Jahre ist das arbeitsmäßig nicht möglich. Wir haben ja auch noch das jährliche Königsfischen am Himmelfahrtstag und jetzt die Teilnahme am Sportevent in Dettingen, an dem wir mit mehreren Stationen teilnehmen.“ Der Verein habe ein breites Spektrum an Aufgaben, vom Naturschutz bis zur Reinigung der Gewässer. Ein eigenes Gewässer habe man nicht, jedoch gepachtete Baggerseen sowie Abschnitte am Neckar und an der Erms von Bad Urach bis hinter Bempflingen. „Die Wasserqualität der Erms ist hervorragend, wie auch der Forellenbestand zeigt.“

Aktuell gehören 210 Aktive, über 50 Passive und 15 Jugendfischer dem Verein an, dessen Einzugsgebiet bis auf die Alb reicht. Nachwuchssorgen habe man keine, eher im Gegenteil. „Weil die Gewässer aufgrund des Karstgebiets begrenzt sind, können wir nicht so viele Mitglieder aufnehmen.“ Zurzeit müsse man etwa drei Jahre auf die Aufnahme warten.