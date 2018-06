Metzingen Firma Seiz erhält einen Oskar

Glems / swp

Der Handschutzhersteller Seiz ist Träger des Vision-Zero-Förderpreises 2018 der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI). Das Familienunternehmen erhält den Preis in der Kategorie „Produkte“ für einen elektrisch hoch leitfähigen Handschuh, der ein Signal zum sofortigen Maschinenstopp auslöst, sobald der Bediener einen gefährlichen Bereich berührt. Dafür hat Seiz mit einem weiteren Familienunternehmen aus Baden-Württemberg kooperiert: Nock Maschinenbau. Der „Arbeitsschutz-Oscar“ ist mit 10 000 Euro dotiert.

Ausgangspunkt der Handschuhentwicklung waren gefährliche Schnittverletzungen der Hände an beweglichen und ungeschützten Teilen von Maschinen in der Fleischverarbeitung. Ein System sollte sicherstellen, dass schwere Handverletzungen ausgeschlossen werden. In einer Kooperation mit dem Maschinenhersteller Nock entwickelte Seiz daraufhin hochwertige, abriebfeste Polyamid-Handschuhe mit eingewebten Silberfäden. Die Handschuhe schließt der Bediener mit einem Kabel an den Anschluss des Steuergeräts, etwa einer Entschwartungsmaschine, an. Berührt der Bediener Bauteile wie Messer oder Zahnwalze der laufenden Maschine, wird ein sofortiger Steuerimpuls ausgelöst, der die Maschine umgehend stoppt oder einen Reversiervorgang einleitet. Schwerwiegenden Verletzungen wird mit diesem neuartigen Sicherheitssystem ICO (Immediate Cut-Out) vorgebeugt. Tests der Funktion des Handschuhes mit dem Modellnamen „Clean Star Silver“ verliefen in der fleischverarbeitenden Industrie erfolgreich. „Die Übertragung auf andere gefährliche Maschinen, wie beispielsweise in der Gerberei, ist denkbar“, sagt Rainer Seiz, Geschäftsführer des Handschuhherstellers. Gemeinsam mit Ferdinand Nock, dem Gründer des Unternehmens Nock Maschinenbau, gehört Rainer Seiz zu den 552 Frauen und Männern, die sich am diesjährigen Wettbewerb beteiligten.

Sie wurden von Christian Pfaff, dem alternierenden Vorsitzenden der Vertreterversammlung der BG RCI, als „Bannerträger der Vision Zero“ gewürdigt. Neben Seiz und Nock wurden 29 weitere innovative Köpfe mit dem Förderpreis für die besten Ideen für eine sichere Arbeitswelt ausgezeichnet.

Handschutzhersteller Seiz erlebt das dritte Jahr in Folge mit Auszeichnungen. 2016 brachte Seiz die Weltneuheit Seiz Lasertemp auf den Markt. Das am Handschuh befestigte Temperaturmessgerät erlaubt Einsatzkräften, bei einem Brand in Sekundenbruchteilen eine Oberflächentemperatur zu ermitteln. Bisher mussten Feuerwehrleute vor dem Öffnen einer Türe im Innenangriff ihre Handschuhe ausziehen, um mit der bloßen Hand die Temperatur der Tür zu erfühlen. Dieses Produkt zeichnete die BG RCI mit dem Arbeitsschutzpreis „Arbeit, Sicherheit, Gesundheit“ aus.

Außerdem erhielt Seiz den „VR-Innovationspreis Mittelstand 2016“ der Volksbanken Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg sowie das Qualitätszeichen „Safety made in Germany“ (SMG) der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes. Zudem zählt Seiz zu den Europa-Gewinnern des ersten Du Pont-Kevlar-Glove-Innovation-Awards: Mit dem Rescue-Handschuh Gecko definierte Seiz „Griffigkeit“ mit der Gecko-Funktion neu. Als eines der innovativsten Unternehmen des Mittelstands von Top 100 geehrt, wurde Seiz außerdem in den „Club of Excellence“ aufgenommen. 2017 erhielt Seiz erneut den Du Pont-Innovation-Award. Dieses Mal für den Rettungshandschuh Supporter, den Seiz auf das höchste Schnittschutz-, Abrieb-, Weiterreiß- und Durchstichlevel optimiert hat.